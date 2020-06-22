В Новороссийске нашли два коллектора, которые сбрасывают сточные воды в Черное море

Краснодарский край

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Прокуратура Краснодарского края 22 июня рассказала о загрязнении Черного моря сточными водами

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура проводила обследование береговой полосы Черного моря. В районе реки Цемес в Новороссийске специалисты обнаружили два коллектора ливневой канализации, через которые сточная вода без какой-либо очистки сразу сбрасывалась в Черное море. Коллекторы оказались бесхозными, сообщили в краевой прокуратуре 22 июня.

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Ведомство предупредило главу города Игоря Дяченко о необходимости устранить нарушение водного законодательства, а также законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. В итоге мэрия начала процедуру принятия бесхозных объектов в муниципальную собственность.

Должностных лиц из управления ЖКХ города, которые своевременно не выявили коллекторы, привлекли к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре.

Напомним, в мае жители Геленджика, Темрюкского района и Анапы обнаружили на пляжах нефтепродукты. В июне было возбуждено дело об административном правонарушении по факту загрязнения. Портал Юга.ру выяснял, могут ли участившиеся случаи смерти дельфинов быть связаны с экологической ситуацией в акватории Черного моря.

Новороссийск Прокуратура Черное море Экология

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