В Новороссийске нашли два коллектора, которые сбрасывают сточные воды в Черное море
Прокуратура Краснодарского края 22 июня рассказала о загрязнении Черного моря сточными водами
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура проводила обследование береговой полосы Черного моря. В районе реки Цемес в Новороссийске специалисты обнаружили два коллектора ливневой канализации, через которые сточная вода без какой-либо очистки сразу сбрасывалась в Черное море. Коллекторы оказались бесхозными, сообщили в краевой прокуратуре 22 июня.
Ведомство предупредило главу города Игоря Дяченко о необходимости устранить нарушение водного законодательства, а также законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. В итоге мэрия начала процедуру принятия бесхозных объектов в муниципальную собственность.
Должностных лиц из управления ЖКХ города, которые своевременно не выявили коллекторы, привлекли к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре.
Напомним, в мае жители Геленджика, Темрюкского района и Анапы обнаружили на пляжах нефтепродукты. В июне было возбуждено дело об административном правонарушении по факту загрязнения. Портал Юга.ру выяснял, могут ли участившиеся случаи смерти дельфинов быть связаны с экологической ситуацией в акватории Черного моря.