В Новороссийске нашли два коллектора, которые сбрасывают сточные воды в Черное море

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура проводила обследование береговой полосы Черного моря. В районе реки Цемес в Новороссийске специалисты обнаружили два коллектора ливневой канализации, через которые сточная вода без какой-либо очистки сразу сбрасывалась в Черное море. Коллекторы оказались бесхозными, сообщили в краевой прокуратуре 22 июня.

Ведомство предупредило главу города Игоря Дяченко о необходимости устранить нарушение водного законодательства, а также законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. В итоге мэрия начала процедуру принятия бесхозных объектов в муниципальную собственность.

Должностных лиц из управления ЖКХ города, которые своевременно не выявили коллекторы, привлекли к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре.