В Ростове археологи обнаружили катакомбу возрастом 1700–1800 лет — в ней мог быть захоронен знатный воин

Во время работ, которые проходили с декабря 2025 года по апрель 2026-го, археологи обнаружили «подозрительное» пятно. Оказалось, что это вход в катакомбу глубиной около 6 метров.

История началась с того, что владелец частного дома запланировал строительство и по закону был обязан заказать археологические раскопки — территория его участка входит в границы Нижне-Гниловского городища.

15 августа археолог Дмитрий Швырков рассказал изданию «Дон 24», что в Ростове-на-Дону, в районе улиц Всесоюзной и Малиновского, специалисты обнаружили катакомбу возрастом 1700–1800 лет.

В Ростовской области при строительстве водовода в ДНР были разрушены древние курганы и некрополь:

По словам специалистов, захоронение было разграблено еще в древности. На поверхности катакомбы археологи нашли кости мужчины 35–45 лет. Также в захоронении обнаружили части рукояти и гарды клинка, элементы ременного набора и фрагменты гроба.

Археологи предположили, что мужчина был знатным воином. На это, по их мнению, указывают глубина катакомбы, обнаруженные артефакты и сам факт того, что захоронение было разграблено.

Недалеко от захоронения нашли фрагменты битой посуды II–III веков н. э. Примерно в 20 метрах от катакомбы — возле водопровода советского времени — ученые обнаружили женское погребение. В нем находились сосуды и зеркало.

Еще одно захоронение расположено примерно в метре от катакомбы, однако оно находится на соседнем участке, а над ним установлена газовая опора. Сейчас исследовать его невозможно.

Все артефакты археологи передадут в один из музеев Ростовской области. Однако пока неизвестно, куда именно отправят находки.