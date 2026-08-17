34-летний Сергей Лагутин стал новым заместителем губернатора Краснодарского края

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В администрации Краснодарского края появился новый вице-губернатор

17 августа администрация Краснодарского края сообщила, что Сергея Лагутина назначили заместителем губернатора Кубани. До этого он занимал руководящие должности в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

Сергей Лагутин родился в 1992 году в Новочеркасске Ростовской области. Окончил Южно-Российский политехнический университет имени Платова по специальности «подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». Затем получил диплом Южно-Российского института управления.

Экс-вице-губернатор Кубани Сергей Власов пропал в зоне СВО:

С 2011 года работал в организациях, связанных с техническими испытаниями, архитектурой и инженерными изысканиями.

В Ростехнадзоре занимал различные инспекторские и руководящие должности. С апреля 2025 года Сергей Лагутин исполнял обязанности заместителя руководителя ведомства. В июне 2026-го официально занял должность замруководителя.

Как писали Юга.ру, в июне новым министром здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства Евгений Филиппов получил четыре года колонии за мошенничество.

Кадровые перестановки Краснодар Чиновники

Новости

Власти Краснодара опубликовали новые тарифы на ритуальные услуги
Сотрудников Росреестра в Темрюке приговорили к 9 и 7,5 годам за взятки
Краснодарец разбил 15 телевизоров в магазине бытовой техники. Ущерб составил 1,5 млн рублей 
В Анапе за бензином стоят по 2,5 часа: очереди не заканчиваются
В Ростове археологи обнаружили катакомбу возрастом 1700–1800 лет — в ней мог быть захоронен знатный воин
34-летний Сергей Лагутин стал новым заместителем губернатора Краснодарского края

Лента новостей

Сорок лет под гипсокартоном
Сегодня, 16:10
Сорок лет под гипсокартоном
Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара
«Белый мыс» в Геленджике
14 августа, 18:11
«Белый мыс» в Геленджике
Как выглядит винный город и что там уже открылось
«В закрытой банке футбол не развивается»
14 августа, 14:14
«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026

Реклама на сайте