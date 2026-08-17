34-летний Сергей Лагутин стал новым заместителем губернатора Краснодарского края

В администрации Краснодарского края появился новый вице-губернатор

17 августа администрация Краснодарского края сообщила, что Сергея Лагутина назначили заместителем губернатора Кубани. До этого он занимал руководящие должности в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора. Сергей Лагутин родился в 1992 году в Новочеркасске Ростовской области. Окончил Южно-Российский политехнический университет имени Платова по специальности «подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». Затем получил диплом Южно-Российского института управления.

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С 2011 года работал в организациях, связанных с техническими испытаниями, архитектурой и инженерными изысканиями. В Ростехнадзоре занимал различные инспекторские и руководящие должности. С апреля 2025 года Сергей Лагутин исполнял обязанности заместителя руководителя ведомства. В июне 2026-го официально занял должность замруководителя.