«Белый мыс» в Геленджике: как выглядит винный город и что там уже открылось

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Романа Демченко, предоставлено пресс-службой винного города «Белый Мыс»
    © Фото Романа Демченко, предоставлено пресс-службой винного города «Белый Мыс»

Первое, что приходит в голову, когда заходишь в винный город «Белый мыс»: «Неужели парк Галицкого переехал из Краснодара в Геленджик?» Сходство скорее в атмосфере и подходе к организации пространства, но главная идея здесь другая — познакомить с культурой российского вина. Хотя сюда вполне можно приехать и просто погулять, полюбоваться современной архитектурой и красивыми видами. Редактор Юга.ру Мария Журавлева отправилась исследовать новую точку на курортной карте Черноморского побережья.

Что такое «Белый мыс» и где он находится

Комплекс занимает целый квартал (42 тыс. кв. метров): здесь разместились музей вина, гастрономические проекты, кинотеатр, концертные площадки и зеленые зоны.

Название придумала «Студия Артемия Лебедева». Поскольку винный город расположен рядом с Тонким мысом, авторы решили обыграть географию Геленджика — так рядом с Тонким и Толстым мысами появился еще один, Белый.

Находится «Белый мыс» на улице Туристической, рядом с аквапарком «Золотая бухта». Главный вход со стороны улицы, но на территорию можно попасть и с набережной. От центра Геленджика пешая дорога вдоль моря займет чуть больше часа. Вход свободный для всех: сюда можно прийти просто погулять, без экскурсии и билета.

Архитектура, вдохновленная природой

Архитектуру комплекса разработало британское бюро Dyer под руководством Филипа Болла — автора проекта краснодарского OZ Mall.

Для «Белого мыса» архитектор выбрал плавные, органичные формы вместо строгой геометрии. По его замыслу, волнообразные линии зданий перекликаются с морем и горным рельефом.

Ландшафт тоже отсылает к местной природе: на территории высадили кипарисы, сосны, можжевельники, розмарин, декоративные злаки и другие растения, характерные для Черноморского побережья. Уже на входе замечаешь, насколько здесь зелено, а запах лаванды сопровождает почти на всем маршруте.

Последний свидетель жизни этого места до стройки — столетний тополь, которому дали имя Анатолий. Дерево не стали убирать — вокруг него построили энотеку, и теперь оно часть пространства.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой
    © Фото Марии Журавлевой
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Что уже работает

Самое заметное пространство — трехэтажный музей вина имени Льва Голицына. Это первый в России музей, полностью посвященный истории отечественного промышленного виноделия. Вместо привычных витрин здесь сделали мультимедийную экспозицию с историческими предметами, интерактивными зонами и винным тоннелем.

Центральный объект музея — 18-метровая скульптура Льва Голицына: даже с верхнего яруса атриума фигура не помещается в кадр целиком.

  • Центральная скульптура в Музее вина имени Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Центральная скульптура в Музее вина имени Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Центральная скульптура в Музее вина имени Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Центральная скульптура в Музее вина имени Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Князь Лев Голицын — одна из ключевых фигур в истории российского виноделия. В конце XIX века он развивал «Новый Свет» и «Массандру» и доказал, что качественные игристые вина можно создавать в России.

В атриум, где стоит скульптура, можно зайти бесплатно, а вот посещение музея вина возможно только с гидом. Экскурсия стоит 2 тыс. рублей для взрослых и 1 тыс. рублей для детей от 7 до 18 лет. В музее проводят и винные дегустации (по желанию), но за них придется доплатить еще 2 тыс. рублей.

Возле музея вина находится амфитеатр с круглым экраном, где по выходным устраивают бесплатные джазовые концерты. Ближе к набережной — еще одна концертная площадка под открытым небом.

  • Амфитеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Амфитеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

На территории уже открылись несколько заведений — рестораны, винные бары и кофейни. Правда, пока они работают в техническом режиме: бронирование недоступно, гостей принимают в порядке живой очереди. Убедилась в этом лично — на летней террасе с видом на набережную свободный столик пришлось ждать около десяти минут, хотя был будний день.

Также в начале июля заработал кинотеатр. В одном из залов кресла заменили на двуспальные кровати — такое место стоит 2 тыс. рублей против обычных 600. В афише — фильмы широкого проката, спектакли, документальные ленты о гастрономии и культуре вина, а для детей — мультфильмы.

  • Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Зал в кинотеатре винного города © Фото предоставлено пресс-службой винного города «Белый Мыс»
    Зал в кинотеатре винного города © Фото предоставлено пресс-службой винного города «Белый Мыс»
  • Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

От главного входа прогулка по «Белому мысу» постепенно выводит к городской набережной — незаметно для себя проходишь весь квартал и оказываешься у моря. Здесь уже работают фонтаны.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Что будет дальше

«Белый мыс» пока еще не выглядит полностью завершенным: некоторые участки остаются за сигнальной лентой, лестницы на верхние уровни закрыты (судя по всему, там оборудуют смотровые площадки), где-то идут работы под землей, а по территории продолжают перемещаться рабочие и спецтехника. Рядом с набережной, например, достраивают ЗАГС с панорамными видами на побережье.

До 2028 года здесь должны появиться театр воды, отель и апартаменты, яхт-клуб и круизный терминал. А по соседству, но уже отдельным проектом, разбивают большой парк — по площади почти второй «Краснодар»: со временем его свяжет с «Белым мысом» сплошная зеленая зона.

L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря:

Уходить не хотелось. По дорожкам неспешно прогуливались люди с бокалами вина, кто-то фотографировался на фоне заката, у амфитеатра рассаживались на вечерний джаз. Но я торопилась на балет Большого театра, который в тот вечер показывали в «Геленджик Арене».

Джаз на закате и сцена Большого в один вечер — кажется, еще недавно здесь были только пляжные кафе с музыкой из нулевых и шум набережной, а местами — пустыри.

Архитектура Вино Геленджик Кино Концерты Курорты и туризм Музеи Парки Рестораны

Новости

На трех улицах в центре Краснодара ограничат движение транспорта. Где и когда?
«Мы в крайнем отчаянии». Краснодарцы обратились к президенту из-за строительства ТЦ у их домов 
Прохладные ночи и жара до +33 °C: какой будет погода на Кубани в выходные?
Кавказский заповедник поднял цены на маршруты: сколько теперь стоит вход 
На складах Wildberries из-за атак БПЛА сгорели более 11 млн книг
Море в Анапе резко остыло до 17 °C: в чем причина и какая вода на других курортах?

Лента новостей

«В закрытой банке футбол не развивается»
Вчера, 14:14
«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026
Южные аграрии не могут продать зерно
Вчера, 10:45
Южные аграрии не могут продать зерно
Депутат Госдумы предложил правительству выкупить 20 млн тонн
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги
13 августа, 13:31
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги
Бензин продают менее половины АЗС

Реклама на сайте