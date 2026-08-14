«Белый мыс» в Геленджике: как выглядит винный город и что там уже открылось

Первое, что приходит в голову, когда заходишь в винный город «Белый мыс»: «Неужели парк Галицкого переехал из Краснодара в Геленджик?» Сходство скорее в атмосфере и подходе к организации пространства, но главная идея здесь другая — познакомить с культурой российского вина. Хотя сюда вполне можно приехать и просто погулять, полюбоваться современной архитектурой и красивыми видами. Редактор Юга.ру Мария Журавлева отправилась исследовать новую точку на курортной карте Черноморского побережья.

Что такое «Белый мыс» и где он находится Комплекс занимает целый квартал (42 тыс. кв. метров): здесь разместились музей вина, гастрономические проекты, кинотеатр, концертные площадки и зеленые зоны. Название придумала «Студия Артемия Лебедева». Поскольку винный город расположен рядом с Тонким мысом, авторы решили обыграть географию Геленджика — так рядом с Тонким и Толстым мысами появился еще один, Белый.



Находится «Белый мыс» на улице Туристической, рядом с аквапарком «Золотая бухта». Главный вход со стороны улицы, но на территорию можно попасть и с набережной. От центра Геленджика пешая дорога вдоль моря займет чуть больше часа. Вход свободный для всех: сюда можно прийти просто погулять, без экскурсии и билета.

Архитектура, вдохновленная природой Архитектуру комплекса разработало британское бюро Dyer под руководством Филипа Болла — автора проекта краснодарского OZ Mall. Для «Белого мыса» архитектор выбрал плавные, органичные формы вместо строгой геометрии. По его замыслу, волнообразные линии зданий перекликаются с морем и горным рельефом. Ландшафт тоже отсылает к местной природе: на территории высадили кипарисы, сосны, можжевельники, розмарин, декоративные злаки и другие растения, характерные для Черноморского побережья. Уже на входе замечаешь, насколько здесь зелено, а запах лаванды сопровождает почти на всем маршруте.



Последний свидетель жизни этого места до стройки — столетний тополь, которому дали имя Анатолий. Дерево не стали убирать — вокруг него построили энотеку, и теперь оно часть пространства.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Что уже работает Самое заметное пространство — трехэтажный музей вина имени Льва Голицына. Это первый в России музей, полностью посвященный истории отечественного промышленного виноделия. Вместо привычных витрин здесь сделали мультимедийную экспозицию с историческими предметами, интерактивными зонами и винным тоннелем.



Центральный объект музея — 18-метровая скульптура Льва Голицына: даже с верхнего яруса атриума фигура не помещается в кадр целиком.

Центральная скульптура в Музее вина имени Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Центральная скульптура в Музее вина имени Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Музей вина Льва Голицына © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Князь Лев Голицын — одна из ключевых фигур в истории российского виноделия. В конце XIX века он развивал «Новый Свет» и «Массандру» и доказал, что качественные игристые вина можно создавать в России. В атриум, где стоит скульптура, можно зайти бесплатно, а вот посещение музея вина возможно только с гидом. Экскурсия стоит 2 тыс. рублей для взрослых и 1 тыс. рублей для детей от 7 до 18 лет. В музее проводят и винные дегустации (по желанию), но за них придется доплатить еще 2 тыс. рублей. Возле музея вина находится амфитеатр с круглым экраном, где по выходным устраивают бесплатные джазовые концерты. Ближе к набережной — еще одна концертная площадка под открытым небом.

Амфитеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

На территории уже открылись несколько заведений — рестораны, винные бары и кофейни. Правда, пока они работают в техническом режиме: бронирование недоступно, гостей принимают в порядке живой очереди. Убедилась в этом лично — на летней террасе с видом на набережную свободный столик пришлось ждать около десяти минут, хотя был будний день.

Также в начале июля заработал кинотеатр. В одном из залов кресла заменили на двуспальные кровати — такое место стоит 2 тыс. рублей против обычных 600. В афише — фильмы широкого проката, спектакли, документальные ленты о гастрономии и культуре вина, а для детей — мультфильмы.

Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Зал в кинотеатре винного города © Фото предоставлено пресс-службой винного города «Белый Мыс»

Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Кинотеатр в винном городе © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

От главного входа прогулка по «Белому мысу» постепенно выводит к городской набережной — незаметно для себя проходишь весь квартал и оказываешься у моря. Здесь уже работают фонтаны.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Что будет дальше «Белый мыс» пока еще не выглядит полностью завершенным: некоторые участки остаются за сигнальной лентой, лестницы на верхние уровни закрыты (судя по всему, там оборудуют смотровые площадки), где-то идут работы под землей, а по территории продолжают перемещаться рабочие и спецтехника. Рядом с набережной, например, достраивают ЗАГС с панорамными видами на побережье.

До 2028 года здесь должны появиться театр воды, отель и апартаменты, яхт-клуб и круизный терминал. А по соседству, но уже отдельным проектом, разбивают большой парк — по площади почти второй «Краснодар»: со временем его свяжет с «Белым мысом» сплошная зеленая зона.

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Уходить не хотелось. По дорожкам неспешно прогуливались люди с бокалами вина, кто-то фотографировался на фоне заката, у амфитеатра рассаживались на вечерний джаз. Но я торопилась на балет Большого театра, который в тот вечер показывали в «Геленджик Арене».