Журналистка из Новороссийска заявила, что помощница мэра ударила ее при съемке стока канализации в лиман

Журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко сообщила, что 23 июня на нее напала помощница мэра

В редакции газеты порталу Юга.ру рассказали, что журналистка отправилась на редакционное задание осветить тему прорыва канализационного коллектора в районе особо охраняемой природной территории «Прилагунье». На место ее не пустили сотрудники местного «Водоканала», хотя оно было не огорожено. «Когда Ольга попыталась сфотографировать стоки, помощник мэра Новороссийска (имя не можем называть до решения суда) выхватила у нее телефон и попыталась удались записи. Ольга попробовала забрать телефон и в ответ получила удар по голове», — сообщили в редакции. Там уточнили, что никаких попыток извинений со стороны администрации до сих пор предпринято не было. «Очень печально, что такие случаи вообще случаются, тем более это представитель власти. Ольга просто выполняла свою работу журналиста, на это у нее есть право, охраняемое законом», — добавили в редакции.

Ольга Макаренко рассказала порталу Юга.ру подробности инцидента. «В Новороссийске есть особо охраняемая природная территория "Прилагунье". Она на особом счету у экологов и общественности, потому что там регулярно что-то происходит. У нас в городе не так много уникальных мест, поэтому этой территории уделяют особое внимание. Именно по этой причине я туда отправилась. Выезжая на место происшествия, я взяла с собой удостоверение и редакционное задание. Приехав, я увидела, что место, где проводили аварийно-восстановительные работы, не было огорожено и не было никакой информации: там стояли спецтехника и трансформатор — это небезопасно», — сказала журналист. По словам Макаренко, на месте дежурили два человека в казачьей форме. Полицейских не было. «Один из казаков не трогал меня, но плечом подталкивал в другую сторону, показывая, что туда нельзя. Я им сказала, что я журналист и имею на это полное право. Я пошла дальше к месту прорыва уже с включенной камерой. Ко мне подошел сотрудник "Водоканала". Он стал прямо передо мной. Мужчина видел, что я держу телефон, но закрыл собой все, чтобы я не могла снять. Я видела, что там какие-то нечистоты сливаются бурным потоком, — пояснила пострадавшая. — Он сначала говорил мне, что там небезопасно и нужно уйти. Я объяснила, что если бы они заботились о безопасности, то тут было бы огорожено. Люди, которые там работали, были не в спецформе, а в белье». Журналистка отметила, что мужчина в форме казака, который ее останавливал, подошел к женщине, которая стояла на несколько метров дальше, чем мужчина, который преградил путь Макаренко. «Он что-то ей показал, и она подошла к нам. Я объяснила им, что я журналист и имею право [находиться там и снимать — Юга.ру], показала удостоверение. Мы несколько минут спорили. В какой-то момент я сделала шаг вправо, чтобы камера захватила происходящее. В это время женщина вырвала у меня из рук телефон. Я не ожидала этого, поскольку это личная собственность. Я ринулась за ней, но в этот момент мужчина обхватил меня сзади. Я смотрю на нее и вижу, что она роется в моем телефоне, — видимо, хотела все удалить. Но телефон был заблокирован», — сказала девушка.

По словам Макаренко, когда женщина отбирала телефон, поцарапала ее. «Я не ожидала, что меня могут ударить и покушаться на мою собственность. В нескольких метрах стоял очевидец, и когда я ему крикнула: "Снимай!", потому что я была в шоке от происходившего, мужчина отпустил меня. Потом, когда мне удалось освободить руки из захвата, я схватила свой телефон, начала его забирать, а женщина его начала выкручивать. Все-таки я его выдернула. В тот момент, когда у нас с ней была борьба за телефон, от нее мне прилетело по голове. Удар пришелся на затылочную область головы слева», — уточнила журналистка. После этого девушка увидела директора «Водоканала» и подбежала к нему. Он подтвердил, что мужчина — сотрудник «Водоканала», но женщина — нет. Однако когда она спросила, сотрудник ли это администрации Новороссийска, мужчина промолчал. «Женщину я раньше не видела и не была с ней знакома. Но потом мне сказали, что это сотрудник мэрии. Я нашла ее на сайте администрации и на фотографиях в соцсетях мэра», — сказала Макаренко. Она добавила, что в этот же день обратилась в полицию и написала заявление. «Когда я вышла из отдела полиции и почувствовала себя нехорошо, то обратилась в горбольницу. На следующий день меня отправили на судмедэкспертизу, и я после этого пошла в Следственный комитет, потому что это статья 144 [Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов — Юга.ру] — она подведомственна СК. Я подала заявление, его у меня приняли и по закону в течение 30 дней должны его рассмотреть. После того как они рассмотрят, я буду знать, что дальше делать с этой ситуацией», — отметила журналист. Сейчас девушка находится на больничном. Ей поставили диагноз ушиб мягких тканей головы. Из симптомов у нее были головокружение, боль, слабость, рассеянность внимания и тошнота. После приема у специалиста в диагноз добавили острую вертеброгенную цервикокраниалгию [головная боль, связанная с патологическими изменениями в шейном отделе позвоночника — Юга.ру] и подозрение на сотрясение мозга.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру заявили, что материал зарегистрирован, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе администрации Новороссийска порталу Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Редакция портала направила в адрес мэра Игоря Дяченко запрос и попросила подтвердить или опровергнуть информацию о причастности сотрудницы администрации города и сообщить, будут ли предприняты меры по урегулированию конфликта с изданием, а также дисциплинарные и другие меры относительно женщины, напавшей на журналистку.

Председатель краевого Союза журналистов Диана Горбань пояснила порталу Юга.ру, что также направила запрос в полицию. «Ждем информацию от ГУ МВД региона, которое бы подтвердило или опровергло информацию, изложенную в одном из краевых изданий. Там [в статье газеты — Юга.ру] изложена одна точка зрения, но нет другой стороны. Сейчас мы эту информацию проверяем. Нужно понять, есть ли факты, подтверждающие опубликованный материал. Должна быть оценка со стороны правоохранительных органов. Если был факт избиения, то он должен быть подтвержден. Если избиение было, то это недопустимо. Это воспрепятствование профессиональной деятельности, прямое нарушение закона о СМИ», — заключила Горбань.