В парке «Краснодар» открыли сказочную пещеру с водопадом
В «Парке облаков» открыли новую часть «Грота» — она находится под землей
15 августа телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что открылась новая — «самая таинственная» — часть «Грота». Напомним, о ней стало известно еще в мае.
Это искусственная пещера, стены и потолок которой имитируют настоящую каменную породу. На полу между дорожками для посетителей расположены ступени необычной формы, по которым стекает вода. Сказочную атмосферу дополняет подсветка разных цветов: розовая, красная, синяя и оранжевая.
Спустившись на самый нижний уровень пещеры — в карстовую полость, — можно увидеть большое голубое озеро и водопад, который стекает из отверстия в потолке. Это отверстие находится в центре скульптуры «Эмпатия», расположенной снаружи.
В соцсетях посетители описывают локацию как фантастическое место, напоминающее сказочное или волшебное пространство.
Стеклянный купол и море цветов:
Новый объект быстро вызвал интерес у краснодарцев. Редакторка Юга.ру рассказала, что у входа в пещеру образовались большие очереди — посетителей пускают группами. Вечером в день открытия желающим приходилось стоять около 1,5 часа, а утром следующего дня — около 40 минут. При этом ждать приходится на улице, под открытым небом и палящим солнцем. 16 августа одной из посетительниц стало плохо, ей вызвали скорую помощь.
Попасть в пещеру можно со стороны «Каньона»: вход находится рядом с гейзером «Эйфория», о котором Юга.ру писали здесь.
Также 15 августа пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что открыли вход в другую часть «Грота» — на нижнюю площадку «Висячих садов». Известно, что еще одна часть «Грота» — подземная, со сталактитами — все еще остается закрытой.
Как писали Юга.ру, в августе в парке «Краснодар» снова заметили «аниматоров», которые предлагают посетителям фото с совами.