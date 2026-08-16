В парке «Краснодар» открыли сказочную пещеру с водопадом

В «Парке облаков» открыли новую часть «Грота» — она находится под землей

15 августа телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил , что открылась новая — «самая таинственная» — часть «Грота». Напомним, о ней стало известно еще в мае.

Это искусственная пещера, стены и потолок которой имитируют настоящую каменную породу. На полу между дорожками для посетителей расположены ступени необычной формы, по которым стекает вода. Сказочную атмосферу дополняет подсветка разных цветов: розовая, красная, синяя и оранжевая.

Спустившись на самый нижний уровень пещеры — в карстовую полость, — можно увидеть большое голубое озеро и водопад, который стекает из отверстия в потолке. Это отверстие находится в центре скульптуры «Эмпатия», расположенной снаружи.

В соцсетях посетители описывают локацию как фантастическое место, напоминающее сказочное или волшебное пространство.