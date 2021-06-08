Ремонт улицы в Пашковском микрорайоне Краснодара пообещали закончить к середине лета

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 8 июня рассказали, что ремонтируют улицу 8-го Марта на двух участках

Улицу 8-го Марта в жилом массиве в ПМР приводят в порядок на участке от улицы Крупской до Фадеева и от Кирова до Карасунской. Общая площадь ремонта — 1,3 км.

Рабочие уже сняли старое покрытие, уложили выравнивающий слой и заменили люки. Сейчас они устраивают подходы к пешеходным переходам.

На завершающем этапе дорожники нанесут разметку и установят знаки. Закончить ремонт улицы планируют к середине лета, сообщили 8 июня в пресс-службе мэрии Краснодара.

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Напомним, также в Краснодаре идет ремонт переулков Тополькового и Ленинского, улицы Российской, Трубилина, Благоева, Карасунской, Беговой, Сочинской, Янковского, Брянской, Черкасской, 40-летия Победы. Карту ремонта дорог можно посмотреть в специальном разделе на сайте мэрии.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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