Ремонт улицы в Пашковском микрорайоне Краснодара пообещали закончить к середине лета

В мэрии Краснодара 8 июня рассказали, что ремонтируют улицу 8-го Марта на двух участках

Улицу 8-го Марта в жилом массиве в ПМР приводят в порядок на участке от улицы Крупской до Фадеева и от Кирова до Карасунской. Общая площадь ремонта — 1,3 км.

Рабочие уже сняли старое покрытие, уложили выравнивающий слой и заменили люки. Сейчас они устраивают подходы к пешеходным переходам.