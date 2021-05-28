В Адыгее планируют усилить развитие конкуренции, чтобы снизить цены и повысить качество товаров

В Адыгее 28 мая состоялось заседание Координационного Совета по экономической политике в республике

В Адыгее обсудили развитие благоприятной конкурентной среды. Это одна из задач , которую поставили перед регионами в Правительстве России. Так власти планируют снизить цены и улучшить качество товаров на рынках регионов. Адыгея в 2019 году заняла 45 место в рейтинге по этому показателю среди других субъектов страны. Это на 31 пунктов выше, чем в 2018 году. Итоги за прошлый год пока не подвели.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, работа по развитию конкурентной среды в республике продолжилась. По объективным причинам, пострадал только рынок услуг по организации детского отдыха.

Кроме того, на совещании обсудили привлечение инвестиций. Так, льготы по налогу на имущество получит компания, которая занимается реконструкцией торгового центра «Мега Адыгея». Другой инвестор сможет без торгов создать всесезонный горный экокурорт «Лагонаки». Также власти Адыгеи окажут содействие в строительстве лаборатории компании ООО «Агробиохимическая лаборатория», сообщила 28 мая пресс-служба администрации республики.

На совещании подчеркнули, что для инвесторов планируют упразднить административные барьеры и снять инфраструктурные ограничения.

Напомним, сенаторы оценили, как в Адыгее выполняется индивидуальная программа по развитию региона. В 2020 году в республике начали реализовывать программу социально-экономического развития. По ней 12 проектов уже выполнены — появилось здание детской поликлиники, медцентра, был сделан капремонт Дома культуры и культурно-спортивного досугового центра.