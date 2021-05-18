Белореченский мусорный полигон исчерпал лимит. Куда будут вывозить отходы — пока неясно

Экологи заявили, что на мусорный полигон в Белореченске больше нельзя вывозить отходы. Портал Юга.ру захотел выяснить, куда теперь будут свозить мусор из Сочи, Туапсе и самого Белореченска

В конце апреля «Экологическая вахта по Северному Кавказу» сообщила, что Белореченский мусорный полигон исчерпал лимиты на размещение отходов. Это значит, что больше свозить отходы туда нельзя. Теперь Росприроднадзор должен добиваться закрытия полигона в судебном порядке. Объект принадлежит АО «Крайжилкомресурс», а все акции этого предприятия находятся у администрации Краснодарского края. К полигону относятся Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы и города Горячий Ключ и Сочи. Если полигон закроют, то свозить отходы из этих районов будет некуда. «Если этот полигон закроют, в разгар курортного сезона Сочи, Туапсинский район и другие районы Белореченской зоны могут захлебнутся от мусора», — предупредили экологи.

Кубанский эколог Евгений Витишко говорил журналистам, что поручения губернатора Вениамина Кондратьева по рекультивации свалки и поиску другого места не выполняются. По его мнению, никто не ищет, где будет следующий полигон и куда будут отправлять отходы из Сочи, Туапсе и Белореченска.

Жители Белореченска давно добиваются закрытия мусорного полигона. Люди жалуются на запах и проблемы со здоровьем. Активисты говорили, что привезенный мусор не сортируют, а просто сваливают в одну кучу.

В январе 2020 года проверка министерства ТЭК и ЖКХ Кубани выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне. Спустя месяц суд приостановил работу полигона на 20 дней и потребовал от «Крайжилкомресурса» устранить нарушения. Однако спустя шесть дней суд разрешил возобновить деятельность по утилизации ТКО на полигоне.

В начале мая 2021 года власти Сочи сообщили, что увеличили количество мусоросборной техники, а региональный оператор перестроил транспортную логистику мусоровозов с учетом изменений. Сделано это было, чтобы сохранить город чистым в курортный сезон, объяснили в мэрии.

Портал Юга.ру 18 мая попытался выяснить у представителя администрации Сочи, куда будут свозить отходы и что местные власти будут делать в случае закрытия полигона в Белореченске. В пресс-службе не смогли ответить на этот вопрос и попросили направить официальный запрос. Также отказались комментировать ситуацию в «Крайжилкомресурсе». Сотрудница «ЭкоВахты» рассказала 18 мая журналисту Юга.ру, что на полигон до сих пор продолжают свозить мусор. Куда будут вывозить мусор после закрытия — никто не знает. Кроме того, она рассказала, что Росприроднадзор уже подал на «Крайжилкомресурс» в Белореченский районный суд.

В Росприроднадзоре порталу Юга.ру сказали, что в суде дело рассматривают по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) и ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления). Закроют полигон или выпишут штраф компании, станет известно после решения суда.

Отметим, в аварийной схеме потоков отходов Белореченкой зоны нет законных альтернативных объектов размещения отходов. Согласно схеме, отходы из Сочи должны везти на свалку в Лермонтово, которая уже давно закрыта, из Горячего Ключа — на закрытую Абинскую свалку, а мусор Белореченского района — на свалку в Апшеронске, которая тоже закрыта.

Портал Юга.ру 18 мая направил редакционные запросы в мэрию Сочи, «Крайжилкомресурс» и министерство ТЭК и ЖКХ Кубани. Редакция следит за развитием ситуации и опубликует полученные комментарии.