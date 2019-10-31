На Кубани подконтрольная министерству ТЭК и ЖКХ фирма похитила из бюджета 95 млн рублей
В Краснодарском крае в суд направлено дело о хищении 95 млн рублей из бюджета региона при выделении денег на строительство ЖК «Седьмое небо», ставшего долгостроем
Всего по делу проходят четыре жителя Краснодара в возрасте от 29 до 48 лет: гендиректор АО «Крайжилкомресурс» (учредителем фирмы является краевой министерство ТЭК и ЖКХ) и его сообщники.
По данным следствия, в апреле 2017 года гендиректор «Крайжилкомресурса» заключил договор займа со строительной компанией ЮРСК на сумму 95 млн рублей якобы для финансирования строительства ЖК «Седьмое небо» на Западном обходе. Полномочий на это у «Крайжилкомресурса» не было.
«В период с 20 апреля по 8 декабря 2017 года деньги перевели на расчетные счета двух подконтрольных фирм, которыми участники преступной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым совершив их хищение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Похитителям предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара.
Обвиняемые находятся под стражей либо под домашним арестов. На их имущество, в том числе имущественный комплекс в Новороссийске, объекты долевого строительства, земельные участки и акции, наложен арест.
АО «Крайжилкомресрурс» занимается транспортировкой и размещением твердых бытовых отходов с 2014 года.
ЖК «Седьмое небо» на 900 квартир начал строиться в 2014 году. Застройщик — «Южный региональный строительный комплекс» (ЮРСК) собрал с дольщиков деньги и обанкротился. Объект должен был быть сдан в 2017 году, но до сих пор остается недостроенным. Проблему дольщиков решают городские и краевые власти.
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