В Краснодаре отреставрировали колоннаду Городского сада

Краснодарский край

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  • Колонада в Городском саду Краснодара © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Колонада в Городском саду Краснодара © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре в парке Городской сад обновили историческую колоннаду 1930-х годов

15 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о завершении ремонта старинной колоннады в парке Городской сад. Специалисты привели в порядок сооружение, установленное здесь еще в 30-е годы прошлого века.

Конструкцию очистили от старой краски, заново оштукатурили и покрасили. На ступенях уложили новый гранит, а стены облицевали камнем. Обновили и прилегающие элементы — ограждения и лестничные марши.

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Колоннада в Городском саду — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Краснодара. Она расположена на центральной аллее парка и давно стала популярным местом для фотосессий, в том числе свадебных.

В 2024 году отреставрировали другую знаковую постройку парка — ротонду. Там укрепили фундамент и подпорные стенки, заменили поврежденные декоративные элементы и облицовку фонтана, восстановили штукатурку колонн и вернули освещение.

Городской сад ведет свою историю с 1848 года, когда по распоряжению князя Воронцова в Екатеринодаре заложили военный питомник. Сегодня здесь по-прежнему можно увидеть вековой дуб и другие исторические объекты, напоминающие о прошлом этого места.

Напомним, 3 августа в Городском саду Краснодара сломалась крупнейшая ветка многовекового дуба «Колдун». Дерево растет там, вероятно, с 1440 года и имеет статус памятника природы регионального значения.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» на месте музыкального лабиринта появились высокие черные колонны. 

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