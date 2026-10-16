В Краснодаре отреставрировали колоннаду Городского сада

Конструкцию очистили от старой краски, заново оштукатурили и покрасили. На ступенях уложили новый гранит, а стены облицевали камнем. Обновили и прилегающие элементы — ограждения и лестничные марши.

15 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о завершении ремонта старинной колоннады в парке Городской сад. Специалисты привели в порядок сооружение, установленное здесь еще в 30-е годы прошлого века.

Колоннада в Городском саду — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Краснодара. Она расположена на центральной аллее парка и давно стала популярным местом для фотосессий, в том числе свадебных.

В 2024 году отреставрировали другую знаковую постройку парка — ротонду. Там укрепили фундамент и подпорные стенки, заменили поврежденные декоративные элементы и облицовку фонтана, восстановили штукатурку колонн и вернули освещение.

Городской сад ведет свою историю с 1848 года, когда по распоряжению князя Воронцова в Екатеринодаре заложили военный питомник. Сегодня здесь по-прежнему можно увидеть вековой дуб и другие исторические объекты, напоминающие о прошлом этого места.

Напомним, 3 августа в Городском саду Краснодара сломалась крупнейшая ветка многовекового дуба «Колдун». Дерево растет там, вероятно, с 1440 года и имеет статус памятника природы регионального значения.