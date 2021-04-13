Кондратьев предложил туристам отдохнуть на Кубани вместо Турции

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 12 апреля заявил, что курорты края готовы принять всех, кто планировал отдых в Турции

Напомним, с 15 апреля до 1 июня Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 апреля рассказал, что кубанские курорты полностью готовы принять туристов. По его словам, в регионе наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом и власти надеются на сохранение этой тенденции.

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«В этом году сезон стартует 1 мая и в крае ожидается около полумиллиона туристов. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции», — сказал губернатор.

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Кондратьев отметил, что в крае будут контролировать соблюдение всех антиковидных мер со стороны гостиниц, ресторанов и других общественных мест. Он подчеркнул, что прошлый сезон Кубань провела в пандемии и санаторно-курортная отрасль научилась работь в таких условиях.

Напомним, с конца апреля снова начнет курсировать туристический поезд «Сочи», который свяжет курорты Черноморского побережья. Также между Сочи и Анапой с 1 мая запустят авиарейсы.

Как писали Юга.ру, только на майские праздники на Кубани собираются принять полмиллиона человек. При этом в Геленджике ждут около 60 тыс. отдыхающих, а в Сочи — 200 тыс. туристов. В Анапе также ожидают массовый приток гостей с 1 мая. Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня. Помешать этому могут только затяжные майские дожди

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Кондратьев предложил туристам отдохнуть на Кубани вместо Турции
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