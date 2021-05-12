Режим повышенной готовности на Кубани снова продлили на две недели

Напомним, режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Краснодарском крае больше года назад и продлевали каждые две недели. Прежние ограничения действовали в регионе до 12 мая. В этот же день постановление продлили до 27 мая.

Таким образом, жителям и гостям Краснодарского края следует и дальше носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.