Режим повышенной готовности на Кубани снова продлили на две недели

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 12 мая подписал постановление о продлении режима повышенной готовности из-за коронавируса

Напомним, режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Краснодарском крае больше года назад и продлевали каждые две недели. Прежние ограничения действовали в регионе до 12 мая. В этот же день постановление продлили до 27 мая.

Таким образом, жителям и гостям Краснодарского края следует и дальше носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

Индивидуальные предприниматели и организации также обязаны обеспечить масками посетителей и работников заведений, напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского каря.

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Краснодар

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Режим повышенной готовности на Кубани снова продлили на две недели
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