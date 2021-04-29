В выходной день на Радоницу оперштаб Кубани рекомендовал не пускать людей на кладбище

На заседании оперативного штаба Краснодарского края 29 апреля решили, как на Кубани пройдет Радоница

Напомним, 11 мая на Кубани объявили выходным днем в связи с Радоницей. В этот день принято поминать усопших. Люди посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы и памятники, возложить цветы и вспомнить умерших родственников.

29 апреля в оперштабе Краснодарского края заявили, что следует ограничить посещение кладбищ с 1 по 12 мая. Это объяснили тем, что среди пожилых людей растет заболеваемость коронавирусом. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции в Радоницу на кладбищах невозможно проконтролировать.

В пресс-службе администрации Краснодарского края добавили, что окончательное решение об ограничении посещения кладбищ останется за главами районов.

Отметим, власти региона также решили ограничить посещение храмов 2 мая на Пасху. Прихожане будут участвовать в службе на улице с учетом социальной дистанции.