В выходной день на Радоницу оперштаб Кубани рекомендовал не пускать людей на кладбище

Краснодарский край

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На заседании оперативного штаба Краснодарского края 29 апреля решили, как на Кубани пройдет Радоница

Напомним, 11 мая на Кубани объявили выходным днем в связи с Радоницей. В этот день принято поминать усопших. Люди посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы и памятники, возложить цветы и вспомнить умерших родственников.

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29 апреля в оперштабе Краснодарского края заявили, что следует ограничить посещение кладбищ с 1 по 12 мая. Это объяснили тем, что среди пожилых людей растет заболеваемость коронавирусом. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции в Радоницу на кладбищах невозможно проконтролировать.

В пресс-службе администрации Краснодарского края добавили, что окончательное решение об ограничении посещения кладбищ останется за главами районов.

Отметим, власти региона также решили ограничить посещение храмов 2 мая на Пасху. Прихожане будут участвовать в службе на улице с учетом социальной дистанции.

Как писали Юга.ру, в 2020 году кладбища закрыли в связи с карантином. Позже людям разрешили ухаживать за могилами в «беспропускное окно». Перед Радоницей власти региона отменили свое решение и снова закрыли кладбища для посещения.

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