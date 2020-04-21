На Радоницу все кладбища Кубани будут по-прежнему закрыты

Напомним, в крае до 30 апреля продолжает действовать карантин для уменьшения распространения коронавируса. 17 апреля стало известно, что с 18 по 26 апреля в крае ограничат посещение кладбищ. Исключение — погребение усопших. Меры ввели для того, чтобы избежать массового скопления людей в течение пасхальной недели.

21 апреля в пресс-службе администрации края сообщили, что ограничения продлеваются до 30 апреля (за исключением случаев, связанных с погребением). Изменения внесли в постановление губернатора №129 о введении режима повышенной готовности. Соответственно, и на Радоницу — день поминовения усопших, который выпадает на 28 апреля — кладбища также нельзя посещать.

В администрации уточнили, что помянуть усопших можно будет у стен храмов при соблюдении всех профилактических мер.