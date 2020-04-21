На Радоницу все кладбища Кубани будут по-прежнему закрыты

Краснодарский край

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В Краснодарском крае до 30 апреля запретили посещение кладбищ

Напомним, в крае до 30 апреля продолжает действовать карантин для уменьшения распространения коронавируса. 17 апреля стало известно, что с 18 по 26 апреля в крае ограничат посещение кладбищ. Исключение — погребение усопших. Меры ввели для того, чтобы избежать массового скопления людей в течение пасхальной недели.

21 апреля в пресс-службе администрации края сообщили, что ограничения продлеваются до 30 апреля (за исключением случаев, связанных с погребением). Изменения внесли в постановление губернатора №129 о введении режима повышенной готовности. Соответственно, и на Радоницу — день поминовения усопших, который выпадает на 28 апреля — кладбища также нельзя посещать.

В администрации уточнили, что помянуть усопших можно будет у стен храмов при соблюдении всех профилактических мер.

Как ранее писали Юга.ру, на Кубани за сутки зарегистрировали 44 новых случая заболевания коронавирусом.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Карантин кладбище Коронавирус Традиции

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