В Адыгее Курбан-байрам и Радоница получили статус официальных праздников

Адыгея

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28 октября в Адыгее приняли закон, после которого Курбан-байрам и Радоница официально стали религиозными праздниками

Курбан-байрам — это исламский праздник, связанный с окончанием паломничества мусульман в Мекку. Радоницу, поминальный день, отмечают православные. Ранее каждый год руководитель республики Мурат Кумпилов объявлял эти дни выходными на основании ходатайств духовных лидеров региона.

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Теперь же глава предложил внести изменения в закон о праздничных днях и включить Курбан-байрам и Радоницу в их число. 28 октября депутаты парламента приняли это изменение.

Теперь даты религиозных праздничных дней будет устанавливать глава республики не позднее чем за три месяца до их наступления.

Мурат Кумпилов Праздники Религия

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