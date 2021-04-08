На Кубани 11 мая объявили выходным днем в связи с Радоницей

Губернатор Краснодарского края 7 апреля подписал постановление, согласно которому 11 мая в регионе будет выходным днем в связи с Радоницей

Накануне глава региона Вениамин Кондратьев напомнил в своих соцсетях, что в этом году Радоница выпадает на вторник 11 мая.

«Ежегодно в этот день на Кубани выходной. Жители края поминают тех, кого уже нет с нами рядом. Этот год не станет исключением», — написал Кондратьев.

Губернатор подписал постановление, согласно которому руководителям организаций рекомендуется сделать этот день нерабочим.