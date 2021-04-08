На Кубани 11 мая объявили выходным днем в связи с Радоницей
Губернатор Краснодарского края 7 апреля подписал постановление, согласно которому 11 мая в регионе будет выходным днем в связи с Радоницей
Накануне глава региона Вениамин Кондратьев напомнил в своих соцсетях, что в этом году Радоница выпадает на вторник 11 мая.
«Ежегодно в этот день на Кубани выходной. Жители края поминают тех, кого уже нет с нами рядом. Этот год не станет исключением», — написал Кондратьев.
Губернатор подписал постановление, согласно которому руководителям организаций рекомендуется сделать этот день нерабочим.
Фоторепортаж Юга.ру:
Радоница — день поминовения усопших, он совершается на девятый день после Пасхи. В этот день в России люди, и не только верующие, посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы и памятники, возложить цветы и вспомнить родственников.
Напомним, в 2020 году Радоница выпадала на 28 апреля. Этот день также был объявлен выходным на Кубани.
Как писали Юга.ру, в связи с майскими праздниками в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.