В Краснодаре показали проект будущего аквапарка на Затоне

На планерке в мэрии Краснодара 19 апреля презентовали проект крытого аквапарка на Затоне

Напомним, в 2003 году около парка 30-летия Победы открылся центр водных развлечения «Аквалэнд». Его закрыли в 2009-м из-за нерентабельности. В 2019 году на Российском инвестиционном форуме (РИФ) власти Краснодара заключили соглашение о реконструкции аквапарка.

Реализацию проекта разбили на четыре части — с 2019 по 2022 год. Само строительство круглогодичного крытого водного комплекса площадью 14,7 тыс. кв. метров планировалось начать в 2020 году. Однако в указанные сроки стройка не стартовала.

В марте 2021-го портал Юга.ру интересовался у городских чиновников, на каком этапе находится реализация проекта. По данным мэрии, соглашение о реконструкции аквапарка на улице Береговой, 146/1 заключено с частным инвестором, идут проектные работы. Закончить строительство аквапарка планируется к концу июля 2022 года.

На городской планерке 19 апреля архитектор компании «AD Проект» из Ростова-на-Дону Александр Дорохов презентовал проект реконструкции аквапарка.

По его словам, аквапарк разделят на две части — крытую и открытую. В крытой части создадут волновые бассейны, СПА, горки, а на открытой части на крыше будут чаши с бассейнами. Также там будет подземный семиуровневый паркинг на 122 места. Общая площадь застройки — 12 тыс. кв. м, а площадь аквапарка — 50 тыс. кв. м. Территорию вокруг благоустроят — сделают сквер с велодорожкой, пожарный проезд и безбарьерные спуски к набережной.