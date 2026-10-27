Поезд Деда Мороза не приедет на Кубань. Он не посещает юг России с 2022 года 

В маршрут «Поезда Деда Мороза» снова не включили Краснодарский край и Ростовскую область

27 октября телеграм-канал «Поезд Деда Мороза» сообщил, что 8 ноября волшебник отправится в путешествие по России из Великого Устюга. Оно продлится чуть более двух месяцев.

Поезд проедет через северные регионы и Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и Центральную Россию. Дед Мороз посетит Москву, Санкт-Петербург, а также Вологду — новогоднюю столицу России 2027 года.

В Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и другие города юга России поезд не приедет. Причины неизвестны. Ранее СМИ писали, что состав исключили из маршрута по соображениям безопасности.