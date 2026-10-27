Поезд Деда Мороза не приедет на Кубань. Он не посещает юг России с 2022 года 

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В маршрут «Поезда Деда Мороза» снова не включили Краснодарский край и Ростовскую область

27 октября телеграм-канал «Поезд Деда Мороза» сообщил, что 8 ноября волшебник отправится в путешествие по России из Великого Устюга. Оно продлится чуть более двух месяцев.

Поезд проедет через северные регионы и Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и Центральную Россию. Дед Мороз посетит Москву, Санкт-Петербург, а также Вологду — новогоднюю столицу России 2027 года.

В Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и другие города юга России поезд не приедет. Причины неизвестны. Ранее СМИ писали, что состав исключили из маршрута по соображениям безопасности.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Поезд Деда Мороза»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Поезд Деда Мороза»

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Напомним, впервые поезд Деда Мороза отправился в путешествие в 2021 году. В Краснодарском крае состав останавливался на станциях Тихорецкая, Имеретинский Курорт и Роза Хутор. Также волшебник делал остановки в Минеральных Водах, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

С 2022 года поезд не приезжает в южные регионы.

Как писали Юга.ру, 21 октября парк «Краснодар» начали украшать к Новому году.

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Поезд Деда Мороза не приедет на Кубань. Он не посещает юг России с 2022 года 
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