В Краснодаре открыли бесплатный центр помощи людям с онкологией 

В Краснодаре работает центр, где бесплатно консультируют психолог и юрист, а опытом делятся люди, победившие рак

В центре можно поговорить с психологом и юристом, встретиться с онкомейтом — человеком, который сам прошел лечение и готов поддержать. Там помогут разобраться в маршруте лечения и в мерах поддержки, на которые есть право.

Благотворительный фонд «Онкологика» запустил центр поддержки, куда может прийти любой взрослый житель края, столкнувшийся с онкологией, а также его родные. Все консультации бесплатные.

В России расходы на борьбу с онкологией урежут в 37 раз:

Также можно узнать о сервисах фонда: оплате обследований, проезде и проживании на время лечения, втором врачебном мнении и специализированном питании. Кроме того, в центре проходят группы поддержки и образовательные встречи.

Краснодарский филиал открылся в августе вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Города выбирали по обращениям: после Москвы и области за помощью в фонд чаще всего обращаются именно из этих регионов.

Записаться на консультацию можно по телефону горячей линии фонда 8 800 350-57-85 или через сайт. Центр находится на улице Путевой, 1 (бизнес-центр IQ, кабинет 413). Работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00.

Фонд «Онкологика» с 2019 года бесплатно помогает взрослым с онкологическим диагнозом и их близким по всей России. За девять месяцев 2026 года принял 108 тыс. 270 обращений.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре онкобольные ночами стоят в очереди в диспансер.