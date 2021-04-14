Водителям Краснодара придется ездить по дворам многоэтажек во время ремонта улицы 40-летия Победы
В мэрии Краснодара рассказали автомобилистам, как обходить участок улицы 40-летия Победы, где 17 апреля начнется ремонт дороги
Напомним, до конца 2021 года в Краснодаре собираются отремонтировать улицу 40-летия Победы на отрезке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Там расширят дорогу до четырех-пяти полос, отремонтируют подземные коммуникации и обустроят тротуар с велодорожкой.
14 апреля в мэрии Краснодара рассказали, как объезжать участок улицы, где проходит ремонт. Чтобы попасть в пункт назначения, водителям придется искать пути объезда во дворах многоэтажных домов. На схемах они обозначены зеленым пунктиром.
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Ограничение движения пройдет в три этапа. Первый этап будет проводиться с 17 апреля по 17 июня. В эти сроки будет ограничено движение от улицы Восточно-Кругликовской до съезда к дому № 93.
Второй этап запланирован на 17 июня — 17 сентября. В этот период ограничат движение на участке длиной 230 метров от съезда к дому № 93, корпус 1 до второго съезда к магазину «Магнит».
На третьем этапе, который будет проводиться с 17 сентября по 29 декабря, дорожники займутся ремонтом участка протяженностью 330 метров — от второго съезда к магазину «Магнит» до улицы Героев-Разведчиков.
Ремонт может затянуться до конца 2021 года, предупредили в пресс-службе администрации Краснодара.
Отметим, что весной 2021 года в этом районе начался масштабный ремонт улиц Российской, Черкасской, а на Домбайской начали засыпать ямы.
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