Водителям Краснодара придется ездить по дворам многоэтажек во время ремонта улицы 40-летия Победы

В мэрии Краснодара рассказали автомобилистам, как обходить участок улицы 40-летия Победы, где 17 апреля начнется ремонт дороги

Напомним, до конца 2021 года в Краснодаре собираются отремонтировать улицу 40-летия Победы на отрезке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Там расширят дорогу до четырех-пяти полос, отремонтируют подземные коммуникации и обустроят тротуар с велодорожкой.

14 апреля в мэрии Краснодара рассказали, как объезжать участок улицы, где проходит ремонт. Чтобы попасть в пункт назначения, водителям придется искать пути объезда во дворах многоэтажных домов. На схемах они обозначены зеленым пунктиром.