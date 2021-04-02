В Краснодаре засыплют ямы на улице Домбайской, но капитальный ремонт — в другой раз

В Краснодаре в апреле начали ремонт улицы Домбайской

Улица Домбайская — это неасфальтированная дорога с большим количество ям:

В конце марта 2021 года параллельную с ней улицу Черкасскую закрыли на ремонт на четыре месяца. Также в ближайшее время планируют начать обновление асфальта на улице 40-летия Победы. В условиях ремонта основных магистралей жители этого района стали чаще ездить по соседним необорудованным дорогам. Одна из них — улица Домбайская. 28 марта в паблике «Телетайп Краснодара» появилось видео с этой улицы. На кадрах местный житель ходит с тачкой и самостоятельно засыпает гравием ямы на дороге:

Однако уже 1 апреля в этом паблике отметили, что на улицу приехала техника и начался полноценный ремонт участка. 2 апреля работы подтвердили власти Краснодара. «Печально известную своими ямами улицу Домбайскую сейчас грейдируют», — написал вице-мэр Краснодара Антон Смертин в своем телеграме. По данным пресс-службы мэрии, сейчас ремонтируют 920-метровый отрезок от Вологодской до Западно-Кругликовской. Работы идут без ограничения дорожного движения, их планируют завершить в течение недели.