Из-за ремонта дороги в Краснодаре автобусы пустят через новостройки Восточно-Кругликовского района

Мэрия Краснодара рассказала об изменении схем движения общественного транспорта из-за масштабного ремонта улицы 40-летия Победы, который начнется 17 апреля

Напомним, 14 апреля мэрия Краснодара объявила о ремонте участка улицы 40-летия Победы длиной 716 метров — от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Там сделают новый асфальт, отремонтируют коммуникации и облагородят тротуары, работы продлятся до конца 2021 года.

Водителям на личном транспорте придется искать пути объезда через дворы многоэтажек. Общественный транспорт также изменит схему движения.

14 апреля в мэрии Краснодара рассказали, по какому пути перенаправят общественный транспорт: