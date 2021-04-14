Из-за ремонта дороги в Краснодаре автобусы пустят через новостройки Восточно-Кругликовского района

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара рассказала об изменении схем движения общественного транспорта из-за масштабного ремонта улицы 40-летия Победы, который начнется 17 апреля

Напомним, 14 апреля мэрия Краснодара объявила о ремонте участка улицы 40-летия Победы длиной 716 метров — от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Там сделают новый асфальт, отремонтируют коммуникации и облагородят тротуары, работы продлятся до конца 2021 года.

Водителям на личном транспорте придется искать пути объезда через дворы многоэтажек. Общественный транспорт также изменит схему движения.

14 апреля в мэрии Краснодара рассказали, по какому пути перенаправят общественный транспорт:

  • автобус № 46 в прямом и обратном направлениях будет ходить по улице 40-летия Победы, затем по Героев-Разведчиков, Героя Яцкова, Восточно-Кругликовской и далее по маршруту;
  • автобус № 62 в прямом и обратном направлениях будет ходить от конечной остановки на улице Черкасской, затем по Героев-Разведчиков, Героя Аверкиева, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Московской и далее по маршруту;
  • автобус № 101А в прямом и обратном направлениях будет ходить по улице 40-летия Победы, затем по Героев-Разведчиков, Героя Аверкиева, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы с выездом на Российскую и далее по маршруту.

Отметим, что весной 2021 года в этом районе начался масштабный ремонт улиц РоссийскойЧеркасской, а на Домбайской начали засыпать ямы.

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Из-за ремонта дороги в Краснодаре автобусы пустят через новостройки Восточно-Кругликовского района
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