Аэропорты Черноморского побережья Краснодарского края увеличат число рейсов

Один из крупнейших авиаперевозчиков России 9 апреля сообщил об увеличении количества рейсов в Сочи, Краснодар и Анапу

В 2021 году сообщение со многими странами остается ограниченным, поэтому «Аэрофлот» принял решение увеличить количество рейсов на курорты Краснодарского края. Об этом компания объявила 9 апреля.

В 2020-м из-за низкого спроса на фоне пандемии простаивала четверть парка самолетов «Аэрофлота». В июне прошлого года в Анапу летали 20 рейсов, в Краснодар и Минеральные Воды — 26, в Сочи — 19, в Симферополь — 64, написал РБК со ссылкой на представителя авиакомпании.

Официальный представитель «Базел Аэро» Виталий Корнюгин рассказал порталу Юга.ру, что во всех аэропортах компании уже сформировано летнее расписание. Согласно нему у «Аэрофлота» уже подтверждены 13 рейсов из Сочи в Москву и 2 — в Красноярск и Симферополь, а из Анапы в Москву каждый день отправляют по 7 рейсов.

«Аэрофлот» запросил дополнительно 41 рейс в неделю из Сочи, 9 — из Краснодара и 31 — из Анапы.

«Сейчас ведется нормальный рабочий процесс между службами аэропорта и авиакомпании, чтобы найти наиболее оптимальное решение по слотам, исходя из потребностей авиакомпании, но и не превысить возможности и ресурсы аэропорта», — прокомментировал Корнюгин.

Вместе с «Аэрофлотом» до десятка перевозчиков запросили дополнительные рейсы из аэропортов Сочи и Анапы.

Напомним, 1 апреля Росавиация запретила вылеты из Краснодара в Турцию из-за того, что там ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка.