Стамбульский синдром. Город контрастов, правила путешествий и новая реальность

Юга.ру не сидят на месте: на этот раз делимся опытом путешествия в Стамбул, осложненного реалиями коронавирусной пандемии. Рассказ от первого лица ведет журналист Настя Щеглова. С самого начала мы планировали съездить в Стамбул в начале сентября: на руках были билеты на самолет и бронь квартиры в центре города. Но за пару дней до вылета у меня подскочила температура, начались мышечная боль и насморк. Заболеть коронавирусом не страшно, неприятно было просидеть за решеткой изолятора в другой стране пару недель. К тому же за шесть часов до полета я получила сообщение от подруги о том, что ее папа не заметил поражение легких на 60%. Просидев на собранных чемоданах пару часов и перебирая способы занизить температуру, чтобы обмануть термометры в аэропортах, мы все же решили добросовестно сдаться и перенести поездку. А на следующий день я пошла сдавать тест, и он оказался отрицательным.

На переносе билетов от «Аэрофлота» мы потеряли на двоих около 7 тыс. рублей, еще 6,5 тыс. — на отказе от брони на Airbnb. Зато после нашего приезда «Аэрофлот» расщедрился и ввел бесплатный перенос экономбилетов вплоть до получаса перед вылетом. В конце концов поездка состоялась с 10 по 18 октября. Признаться, все полтора месяца мы жили зловредной мыслью о том, что за это время из Краснодара не откроют прямые перелеты в Стамбул. Потому что тогда наш 8-часовой путь через Москву выглядел бы еще глупее. Но сообщение так и не запустили. Те же и коронавирус

Перед поездкой можно купить страховку, которая включает в себя коронавирусные ситуации — например, необходимость лечения в местном госпитале. На двоих обошлось в тысячу рублей, но, к счастью, страховка не пригодилась. Кстати, гостиницы, в которых больше 50 номеров, в рамках особого сертификата «Безопасный туризм» должны обеспечить за свой счет 14-дневное проживание гостей, у которых обнаружится ковид. Но не очень понятно, насколько такое правило действует на практике. В посольстве России в Турции советуют уточнять наличие сертификата в самой гостинице. По данным посольства РФ в Турции, с начала августа по конец октября в Турции заразились коронавирусом не менее 326 россиян, 11 из них скончались.

Так называемый температурный порог в Турции куда выше нашего. Если в России официально нельзя заходить в аэропорт с температурой 37 °С, то в Турции вас примут с распростертыми объятиями, даже если у вас до 37,8 °С. Но, к слову, температуру за четыре перелета нам измеряли только раз: после посадки в Москве, когда возвращались из Стамбула, медсестра со скучающим видом пропикивала лоб конвейеру входящих пассажиров. Тепловизоров мы тоже нигде не заметили. Как и больших потоков людей. И в Шереметьеве, и в отстроенном год назад аэровокзале Стамбула попадалось примерно пять человек в минуту. Унылый фон аэровокзальной части путешествия придавали закрытые то тут, то там заведения, зато зоны Duty Free работали везде.

Примечательно, что в турецком аэропорту дезинфицируют лотки, в которые пассажиры складывают ремни и вещи во время досмотра, после каждого использования. В России, хотя и немало говорится о постоянной обработке всех поверхностей, такого не было.

На борту не требовали носить перчатки, но и не разрешали снимать маску. Единственная отмашка на свободу — обед. Проходил он одновременно у всего рейса. Также нам дали бланк, где на английском полагалось заполнить данные о себе и месте пребывания в Турции. Вот, пожалуй, и все степени защиты. В целом я ждала более истеричного климата в аэропортах, но именно в этой поездке поняла, что коронавирус теперь — новая реальность. Невозможно все время жить в ожидании опасности и со спрятанной в химкостюм шеей, однажды приходится приглушать бдительность и давить на тормоза. Кстати, маска оказалась отличной психологической заглушкой: надела ее, забыла и спряталась от внешнего.

Новый код общения Перед поездкой мы волновались, что большинство достопримечательностей будут закрыты из-за пандемии. Выяснить, так ли это, до покупки билетов не получилось: в интернете мало новостей по теме и много противоречивого из отзывов о последних путешествиях. Но, приехав, мы увидели, что почти все маст-хевы открыты: дворцы Долмабахче и Топкапы, археологический музей, собор Святой Софии, Галатская башня... Не удалось только посмотреть на Голубую мечеть, но она была закрыта на ремонт. К слову, реставрировали в Стамбуле все, что недостаточно ровно стоит: при нас в музеях обновляли стены и покрытия, разбивали новые парки под стенами. Пример того, как можно использовать пандемию для благого дела — улучшать городскую среду, пока на улицах мало людей.

Конечно, коронавирусные риски становятся платой за немноголюдность в самых туристических местах. Приезжих немало, но в мирное время стоять пришлось бы в 200-метровых очередях. Сейчас же мы свободно и без очереди проходили во дворцы и музеи, а для того, чтобы сфотографировать их издалека, не приходилось выжидать пустоту в толпе.

Но больше всего меня поразил масочный режим. На центральных улицах в масках были около 80—90% человек, в общественном транспорте — до 100%. А в магазинах вежливо просили надеть маски и не обслуживали, пока этого не сделаешь. И вряд ли дело только в штрафе (здесь он составляет 900 лир, то есть 9 тыс. рублей, у нас он колеблется от 1 до 30 тыс. рублей). На улице мы ни разу не заметили штрафующих полицейских, да и ношение масок было не подбородочно-фиктивным, как у продавцов в России.

В Турции как будто уже прошли тот уровень, когда маска на лице — это неловко, абсурдно, и вообще, «пусть попробуют заставить». Теперь это новый код общения, и неловко, скорее, уже тогда, когда ходишь без нее. Кстати, подавляющее большинство туристов в Стамбуле говорили на русском языке, и они тоже были в масках. Выходит, сознательность — очень даже наращиваемое качество? Еще один интересный способ борьбы с ковидом в Турции — QR-меню в заведениях. Когда я впервые пришла в такой бар, недоумевала, что уже десять минут мне не несут меню. Оказалось, во избежание контактов через бумагу меню переместили в онлайн. И теперь официанты просто указывают пальчиком на напечатанный на столе код.

А еще из-за коронавируса в Турции запретили кальяны. Хотя это и не помешало нескольким кафе раздавать кальяны втихую. Да, в системе были пробелы — например, температуру на входах в музеи проверяли очень условно, даже не заглядывая в тепловизор. И все же отговаривания родственников перед поездкой в стиле «не лучшее время шататься по заграницам» беспочвенны: при прочих равных выходит, что съездить в Стамбул сейчас безопаснее, чем пройтись по Красной в выходные.

Стамбул: асимметрия, булыжники и головокружительная пахлава Лучший город Турции не такой холеный, как другие туристические центры. От него ждешь не больше, чем может дать самый крупный город в стране морского туризма — хоть и с поправкой на исторический контекст. И все же он заслуживает внимания ничуть не меньше, чем Барселона, Рим, Париж. Когда мы планировали поездку, я была уверена, что у меня останется время на южную часть Турции, потому что весь Стамбул мы обойдем за три-четыре дня. Ошибалась ли я сильнее в своих планах на жизнь? Здесь правда есть на что смотреть, и недели на всё не хватит. Конечно, это объекты дохристианской эпохи — базилики (подземные хранилища воды), египетские и греческие стелы — и постройки нашей эры, вроде гиганта Айя-Софии. Но достопримечательность в этом городе не только камень. Ничуть не меньше меня вдохновляли местная пахлава — от нее совсем кружилась голова, — местный рынок оптовиков, на котором закупаются наши Вишняки, — своим шумом, многоголосием и повседневностью (как будто они не видят, в каком городе живут!) — и брусчатка в самых захолустных улочках (с грустью думала о булыжниках, которые закатываются в асфальт у нас на Коммунаров!).

В Стамбуле все асимметрично — улицы, горизонты, стены в исторических музеях и десертные ложки в кофейнях. И все же, если бы мне сказали, что это самый симметричный город на свете, я бы не нашла ничего против. Потому что на каждую философию в нем находится альтернатива, на каждую обложку — оборотная сторона, на каждое уродство — своя утонченность. Стамбул — абсолютный город контрастов, которые настолько тонко формулируются в его среде, что чувствуешь: здесь нет перевесов. Это ощущалось, когда мы видели консервативно одетых людей, женщин в чадре в европейской части города и татуированных молодых людей — на азиатской его стороне. Это наблюдалось и в том, как много там мечетей — и ничуть не меньше христианских соборов. В итоге Стамбул показался удивительно простым и принимающим городом, без стали и зажимов в характере, которые ожидаешь увидеть на Востоке.

Надо сказать, что местами Стамбул похож на Рим, а местами — очень сильно на Рим. И все же во многом это город, который больше нигде не встречается. Из уникального: в Стамбуле очень любят мрамор и вставляют его везде, даже не на фасадных частях строений. А еще в городе много заброшенных зданий, причем настолько фактурных, что в Питере или Москве они стали бы чуть ли не главными достопримечательностями. И в Стамбуле довольно хорошо присматривают за уличными животными. Мы примечали ветеринарную скорую помощь для бездомных котиков и множество чипированных собак. К тому же на улицах встречаются автоматы, которые насыпают еду в стоящие рядом миски, после того как кинешь в них пустую бутылку.

Оказалось, что она из Краснодара Когда мы стояли в очереди на регистрацию в турецком аэропорту, все были в масках, кроме одной девушки. Она громко сетовала на то, что в маске «невозможно жарко», и рассказывала о бесполезности масочного режима. Когда сотрудник аэропорта подошел и попросил надеть средство защиты, девушка наотрез отказалась и сообщила, что у нее астма. Он опешил и сразу отошел, а россиянка до конца очереди стояла без маски. Позже оказалось, что она из Краснодара. По прилете Россия требует от своих граждан заполнить три анкеты. В самолете нам выдали первую из них: паспортные данные, указание места прибытия, ответ на вопрос о наличии симптомов коронавируса. Позже мы отдали ее сотрудникам аэропорта Шереметьево.