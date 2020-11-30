На участке напротив отеля Marriott в Краснодаре построят концертный зал для Кубанского казачьего хора
Экс-мэр Краснодара Владимир Евланов 30 ноября рассказал порталу Юга.ру, что построят на участке в районе улицы Красной, 101
Напомним, ранее портал Юга.ру узнал у администрации Краснодара, кому принадлежит объект культурного наследия на улице Красной, 101 и что с ним планируют делать. Выяснилось, что здание и участок находятся в частной собственности. В мэрии не смогли рассказать о будущем территории, сославшись на то, что это не муниципальная собственность.
Однако еще в 2019 году кубанским студентам предложили сделать проект нового здания для театрально-концертного комплекса «Кубанский казачий хор». Организаторы конкурса разместили территорию для проектирования в пределах квартала улиц Красной, Длинной, Рашпилевской и Пашковской — как раз на участке земли напротив отеля Marriott.
Портал Юга.ру решил узнать у экс-мэра Краснодара, депутата Госдумы РФ Владимира Евланова, известно ли ему что-нибудь об участке на улице Красной, 101. Евланов рассказал, что ситуация с этим кварталом тянется еще с 2003 года. Тогда его отдали под застройку жилыми домами компании «Стройинтеркомплекс», которая спустя два года обанкротилась, набрав дольщиков и заморозив проекты строительства. С того времени администрация города занималась расселением обманутых дольщиков и закончила этот процесс в конце 2019 года.
«В общей сложности было предоставлено порядка 600 квартир. Предоставление жилья стало возможным благодаря совместной работе городских и краевых властей, а также промышленной группе «Базовый элемент». Она сейчас и является собственником этого участка», — рассказал Евланов.
Он уточнил, что после выкупа земли промышленная группа «Базовый элемент» выполнила проект по строительству многоэтажного делового центра с многоуровневой подземной парковкой. Однако после этого изменились правила: в историческом центре Краснодара уменьшили высотность разрешенного строительства. Поэтому проект не удалось осуществить.
Тогда компания решила разместить в здании концертный зал и помещения для Кубанского казачьего хора. Сейчас власти и собственник работают над созданием технической документации для строительства многофункционального центра с концертным залом для Кубанского казачьего хора.
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