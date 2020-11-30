На участке напротив отеля Marriott в Краснодаре построят концертный зал для Кубанского казачьего хора

Напомним, ранее портал Юга.ру узнал у администрации Краснодара, кому принадлежит объект культурного наследия на улице Красной, 101 и что с ним планируют делать. Выяснилось, что здание и участок находятся в частной собственности. В мэрии не смогли рассказать о будущем территории, сославшись на то, что это не муниципальная собственность.

Однако еще в 2019 году кубанским студентам предложили сделать проект нового здания для театрально-концертного комплекса «Кубанский казачий хор». Организаторы конкурса разместили территорию для проектирования в пределах квартала улиц Красной, Длинной, Рашпилевской и Пашковской — как раз на участке земли напротив отеля Marriott.

Портал Юга.ру решил узнать у экс-мэра Краснодара, депутата Госдумы РФ Владимира Евланова, известно ли ему что-нибудь об участке на улице Красной, 101. Евланов рассказал, что ситуация с этим кварталом тянется еще с 2003 года. Тогда его отдали под застройку жилыми домами компании «Стройинтеркомплекс», которая спустя два года обанкротилась , набрав дольщиков и заморозив проекты строительства. С того времени администрация города занималась расселением обманутых дольщиков и закончила этот процесс в конце 2019 года.

«В общей сложности было предоставлено порядка 600 квартир. Предоставление жилья стало возможным благодаря совместной работе городских и краевых властей, а также промышленной группе «Базовый элемент». Она сейчас и является собственником этого участка», — рассказал Евланов.