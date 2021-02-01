Дом купца Лихацкого, расположенный на углу улиц Длинной и Красной, — объект культурного наследия, который оказался в неудовлетворительном состоянии. В феврале 2020 года власти Краснодара сообщили , что восстановят здание за счет города. В том же месяце в бюджете Краснодара зарезервировали более 45 млн рублей на проект реставрации.

В конце декабря администрация рассказала, что уже разработаны эскизный проект и техзадание, выполнены инженерные изыскания. При этом во время обследования в здании нашли аварийные участки, которые требуют срочного вмешательства: крен и сквозные трещины, прогиб плиты балкона, гниение каркаса крыши.

1 февраля в пресс-службе мэрии рассказали, что муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» заключило безвозмездный договор о проведении противоаварийных работ с компанией «ФСК Столица», у которой есть лицензия Министерства культуры РФ. Ремонт должен стартовать в начале февраля.

Во время реставрации планируется усилить конструкции балкона, провести ремонт стропильной системы крыши, установить временные опоры под перемычки над проемами, в которых есть трещины шириной более 1 см. Также для обеспечения безопасности на территории установят ограждение.