В Краснодаре начнут противоаварийные работы в доме купца Лихацкого, где сгнила крыша и прогнулся балкон

Краснодарский край

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Власти Краснодара планируют в феврале начать ремонтные работы в доме купца Лихацкого

Дом купца Лихацкого, расположенный на углу улиц Длинной и Красной, — объект культурного наследия, который оказался в неудовлетворительном состоянии. В феврале 2020 года власти Краснодара сообщили, что восстановят здание за счет города. В том же месяце в бюджете Краснодара зарезервировали более 45 млн рублей на проект реставрации.

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В конце декабря администрация рассказала, что уже разработаны эскизный проект и техзадание, выполнены инженерные изыскания. При этом во время обследования в здании нашли аварийные участки, которые требуют срочного вмешательства: крен и сквозные трещины, прогиб плиты балкона, гниение каркаса крыши.

1 февраля в пресс-службе мэрии рассказали, что муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» заключило безвозмездный договор о проведении противоаварийных работ с компанией «ФСК Столица», у которой есть лицензия Министерства культуры РФ. Ремонт должен стартовать в начале февраля.

Во время реставрации планируется усилить конструкции балкона, провести ремонт стропильной системы крыши, установить временные опоры под перемычки над проемами, в которых есть трещины шириной более 1 см. Также для обеспечения безопасности на территории установят ограждение.

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Контракт на выполнение проектных работ на объекте подписали с ООО «Еврогрупп СПБ». Примерно в середине 2021 года планируется подать документы на проведение госэкспертизы проектной документации.

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