За неделю на Кубани диагностировали 870 зараженных коронавирусом и 87 смертей

Оперштаб Кубани сообщил о 870 заболевших и 87 умерших от коронавируса за неделю

Напомним, в марте оперштаб Кубани перестал публиковать отдельную сводку по умершим пациентам с COVID-19. Теперь неизвестно, в каких районах края скончались больные, сколько им было лет и какие у них были сопутствующие заболевания. При этом с 10 по 16 марта власти ежедневно сообщали о 13 смертях, а с 17 по 20 марта — о 12 умерших. По данным за 21 марта, в крае снова скончались 13 человек.

Всего за неделю с 15 по 21 марта в регионе диагностировали 870 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в четверг, 18 марта, — 126 инфицированных. В этот же день губернатор региона Вениамин Кондратьев ослабил ряд ковидных ограничений: в торговых центрах откроют кафе и рестораны, возобновится проведение диспансеризации и профилактических медосмотров, заполняемость кинозалов, театров и стадионов увеличат до 50%, а также разрешат проводить массовые мероприятия.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 123 зараженных, среди которых 53 мужчины и 70 женщин в возрасте до 96 лет. В Краснодаре заболели 30 человек, в Сочи — 18, в остальном случаи распределились так:

С начала пандемии на Кубани COVID-19 подтвердили у 41 тыс. 219 человек, включая 2 тыс. 797 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 726,3.

В региональном минздраве сообщили, что 36 тыс. 69 пациентов уже выписали с выздоровлением (+126 за сутки). 2 тыс. 208 жителей скончались (+13). 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один — на ЭКМО.

На 21 марта в стационарах проходят лечение 1 тыс. 27 человек с коронавирусом, дома — 1 тыс. 915. За весь период к медикам обратились 193 тыс. 910 человек с подозрением на COVID-19.