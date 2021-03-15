Оперштаб Кубани 6 дней подряд сообщает о 13 умерших пациентах и больше не публикует отдельную сводку по ним

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 15 марта подтвердилось еще 123 случая коронавируса, умерли 13 зараженных

По данным оперштаба Кубани, за сутки в регионе COVID-19 обнаружили у 75 женщин и 48 мужчин. Среди заболевших два ребенка. Самому младшему инфицированному 2 года, а старшему — 84.

Больше всего новых случаев выявили в Краснодаре (+38), в Сочи (+21), в Геленджике (+8). Всего к 15 марта положительные тесты на COVID-19 на Кубани получили 40 тыс. 472 человека, в том числе 2 тыс. 773 ребенка.

По данным регионального минздрава, выздоровели 35 тыс. 308 пациентов. Еще 1 тыс. 25 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационаре, а 2 тыс. 5 кубанцев лечатся дома.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 61 пациент, еще 2 — на ЭКМО. За весь период умерли 2 тыс. 134 человека с диагностированным коронавирусом. О смерти 13 из них стало известно сегодня.

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Отметим, что статистика по умершим пациентам, публикуемая краевым оперштабом, не меняется уже шесть дней — ежедневно в регионе фиксируют по 13 летальных случаев.

При этом начиная с 13 марта оперштаб перестал публиковать отдельную сводку по смертям от коронавируса, в которой говорилось о том, сколько лет было скончавшимся пациентам, где они проживали и в больнице какого муниципалитета умерли.

Напомним, за минувшие выходные 13 и 14 марта на Кубани COVID-19 официально диагностировали у 253 человек. Умерли 26 пациентов.

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