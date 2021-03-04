Майкопская детская поликлиника переехала в новое здание

Майкопская городская детская поликлиника раньше располагалась на первом этаже жилого дома в микрорайоне Маяк и обслуживала большое число жителей этой части города. Она давно требовала расширения и улучшения условий работы.

Руководство республики решило приобрести новое здание для поликлиники и современное оборудование. По индивидуальной программе социально-экономического развития Адыгеи на эти цели потратили 180 млн рублей.

Новое здание построили в микрорайоне Черемушки рядом с Медицинским центром, который открыли в прошлом году. Корпус поликлиники рассчитан на 1,1 тыс. посещений в день.

В новой поликлинике есть рентген-кабинет, кабинеты ЭЭГ (электроэнцефалограммы), РЭГ (реоэнцефалографии), ЭМГ (электромиографии), а также кабинет охраны зрения для детей и отделение реабилитационно-восстановительного лечения. Кроме того, матери смогут покормить грудных детей в специальной комнате для кормления.

Торжественное открытие нового корпуса состоялось 4 марта. В мероприятии принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он подчеркнул, что создание новых условий для работы детского медучреждения — еще один шаг в повышении качества и доступности медицинских услуг в регионе.

«В прошлом году при поддержке федерального центра у нас заработала Индивидуальная программа развития Адыгеи. Детская поликлиника — это очередной завершенный проект в рамках данной программы. То есть сегодня мы уже видим результаты нашей последовательной работы по улучшению качества медпомощи», — отметил Мурат Кумпилов.

Главный врач поликлиники Нурия Швецова поблагодарила руководство региона и минздрава за созданные условия. По ее словам, если раньше педиатрическая служба работала в три смены, то в новом отделении будет две смены.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что работа по развитию системы здравоохранения региона продолжится и дальше, особое внимание уделят работе педиатрической службы. Так, например, в прошлом году в Адыгее потратили около 50 млн рублей на покупку медицинского оборудования и создание комфортных условий в детских поликлиниках.

Напомним, в июне 2019 года в правительстве выбрали десять регионов со слабой экономикой. В этот список попала Адыгея. Каждому региону назначили куратора из числа федеральных чиновников. За Адыгеей закрепили министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Команда Патрушева подготовила проект индивидуальной программы развития республики до 2024 года и направила его на утверждение в кабмин.

Юга.ру писали о том, что республика будет получать ежегодно по 1 млрд рублей. Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, деньги пойдут на конкретные дела. Всего в регионе собираются реализовать 30 крупных проектов. В 2020-2021 года власти собираются реализовать 12 проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов.