Эмблемы ФК «Кубань» продадут с аукциона

Краснодарский край

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В апреле пройдет акуцион по продаже двух торговых знаков ФК «Кубань»

Напомним, футбольный клуб «Кубань» после сезона-2017/18 не получил лицензию РФС, прекратил существование и обанкротился. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг клуба составил 2,5 млрд рублей. В январе 2020 года на торги выставили тренировочную базу ФК «Кубань».

Объявление об аукционе по продаже имущества ФК «Кубань» появилось 19 февраля на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Его разместил конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб «Кубань» Евгений Слушкин, сообщил «Коммерсантъ». Прием заявок начался 24 февраля и закончится 31 марта.

Первым лотом стал товарный знак с регистрационным № 215417. Его стартовая цена составила 205 тыс. рублей. Второй лот — товарный знак с регистрационным № 299595 — продают от 530,8 тыс. рублей.

Торги пройдут 7 апреля на электронной площадке «Вердиктъ» в формате открытого аукциона. Ознакомиться с имуществом желающим предложили в Краснодаре на проезде Полевом, 11/1 по средам и четвергам с 10:00 до 15:00.

Товарный знак — обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

Отметим, что в документах об аукционах говорится только о товарных знаках. Что конкретно они в себе содержат — не уточняется. Однако два источника портала Юга.ру предположили, что речь идет об эмблемах ФК «Кубань» в черно-белом и цветном вариантах.

Как писали Юга.ру, в июне 2018-го был создан преемник «Кубани» — футбольный клуб «Урожай». В конце 2019 года кредиторы разрешили «Урожаю» переименоваться в «Кубань».

Аукционы Банкротство ФК «Кубань»

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