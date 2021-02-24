Эмблемы ФК «Кубань» продадут с аукциона

В апреле пройдет акуцион по продаже двух торговых знаков ФК «Кубань»

Напомним, футбольный клуб «Кубань» после сезона-2017/18 не получил лицензию РФС, прекратил существование и обанкротился. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил , что долг клуба составил 2,5 млрд рублей. В январе 2020 года на торги выставили тренировочную базу ФК «Кубань».

Объявление об аукционе по продаже имущества ФК «Кубань» появилось 19 февраля на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Его разместил конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб «Кубань» Евгений Слушкин, сообщил «Коммерсантъ». Прием заявок начался 24 февраля и закончится 31 марта.

Первым лотом стал товарный знак с регистрационным № 215417. Его стартовая цена составила 205 тыс. рублей. Второй лот — товарный знак с регистрационным № 299595 — продают от 530,8 тыс. рублей.

Торги пройдут 7 апреля на электронной площадке «Вердиктъ» в формате открытого аукциона. Ознакомиться с имуществом желающим предложили в Краснодаре на проезде Полевом, 11/1 по средам и четвергам с 10:00 до 15:00.