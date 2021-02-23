На Кубани число зараженных коронавирусом впервые за 3 месяца опустилось ниже 160
Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 23 февраля достигло 37 тыс. 659 тыс. человек
По данным федерального оперштаба, за всё время COVID-19 подтвердился у 4 млн 189 тыс. 153 жителей России (+11 тыс. 823 за прошлые сутки). Выздоровели 3 млн 739 тыс. 344 пациента (+12 тыс. 956), скончались 84 тыс. 47 больных (+417).
В топ-3 регионов по суточному приросту попали Москва (+1 тыс. 198), Санкт-Петербург (+913) и Московская область (+732).
В Краснодарском крае за сутки количество носителей ковида увеличилось на 157 человек. Отметим, что в последний раз этот показатель опускался ниже 160 более трех месяцев назад — 15 ноября.
В краевом оперштабе рассказали, как новые случаи распределились по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 52;
- в Сочи — 21;
- в Анапе — 9;
- в Новороссийске — 8;
- в Геленджике, Апшеронском и Тихорецком районах — по 6;
- в Динском и Темрюкском районах — по 5;
- В Армавире, Отрадненском, Усть-Лабинском и Славянском районах — по 4;
- в Крыловском и Новокубанском районах — по 3;
- в Туапсинском, Белореченском, Выселковском, Кущевском, Тбилисском, Успенском и Новопокровском районах — по 2;
- в Красноармейском, Крымском и Белоглинском районах — по 1.
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С начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили 37 тыс. 659 жителей Кубани. Из больниц выписали 31 тыс. 836 пациентов (+250 за сутки). Официально зарегистрировано 1 тыс. 854 летальных исхода (+16).
К аппаратам ИВЛ подключен 71 тяжелый больной, еще 2 — на ЭКМО. Всего сейчас в стационарах остаются 1 тыс. 144 пациента, на дому лечатся 2 тыс. 825 человек.
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