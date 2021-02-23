На Кубани число зараженных коронавирусом впервые за 3 месяца опустилось ниже 160

Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 23 февраля достигло 37 тыс. 659 тыс. человек

По данным федерального оперштаба, за всё время COVID-19 подтвердился у 4 млн 189 тыс. 153 жителей России (+11 тыс. 823 за прошлые сутки). Выздоровели 3 млн 739 тыс. 344 пациента (+12 тыс. 956), скончались 84 тыс. 47 больных (+417).

В топ-3 регионов по суточному приросту попали Москва (+1 тыс. 198), Санкт-Петербург (+913) и Московская область (+732).