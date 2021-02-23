В ковид-госпиталях Кубани умерли 16 пациентов

Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Краснодарском крае к 23 февраля увеличилось до 1 тыс. 854 человек

Напомним, за прошлые сутки на Кубани выявили 157 носителей COVID-19 и 16 смертей. В краевом оперштабе уточнили, что летальные случаи произошли в десяти муниципалитетах. У всех жертв коронавирус вызвал внебольничную пневмонию.

В медучреждениях Сочи умерли пять человек — это трое мужчин 77, 78 и 83 лет и две женщины 61 года и 68 лет.

Три пациента скончались в краевом центре — 80-летняя местная жительница, 60-летняя женщина из Выселковского района и 68-летний краснодарец.

В Крымском районе умерли два больных — 68-летняя местная жительница и мужчина 76 лет.