В ковид-госпиталях Кубани умерли 16 пациентов
Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Краснодарском крае к 23 февраля увеличилось до 1 тыс. 854 человек
Напомним, за прошлые сутки на Кубани выявили 157 носителей COVID-19 и 16 смертей. В краевом оперштабе уточнили, что летальные случаи произошли в десяти муниципалитетах. У всех жертв коронавирус вызвал внебольничную пневмонию.
В медучреждениях Сочи умерли пять человек — это трое мужчин 77, 78 и 83 лет и две женщины 61 года и 68 лет.
Три пациента скончались в краевом центре — 80-летняя местная жительница, 60-летняя женщина из Выселковского района и 68-летний краснодарец.
В Крымском районе умерли два больных — 68-летняя местная жительница и мужчина 76 лет.
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В Новороссийске ушел из жизни 85-летний местный житель, в Лабинске — 72-летний мужчина из Мостовского района, в Туапсинском районе врачи не смогли спасти 77-летнего пациента. В Тихорецком районе скончался 67-летний пациент, в Армавире — 85-летняя местная жительница, в Северском районе — 88-летняя женщина.
Ранее Юга.ру сообщали, что за последние две недели среди жертв коронавируса оказывались кубанцы 33, 34 и 39 лет. За всё время в регионе умерли 1 тыс. 854 пациента с подтвержденным ковидом.
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