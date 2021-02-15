В Сочи котят леопардов назвали в честь горных рек

В середине февраля двум рожденным в Центре восстановления леопарда на Кавказе котятам дали имена

Напомним, обитающий на Кавказе переднеазиатский леопард занесен в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке запустили программу по восстановлению популяции этого вида, а в 2019 году ее продлили.

В начале декабря 2020 года в заповеднике определили пол двух детенышей леопарда, которые родились за два месяца до этого. Их родители Чери и Алоус стали родителями уже в четвертый раз. Первое потомство они принесли в 2013 году.

В феврале котятам леопарда сделали вторую вакцинацию и дали имена. Животных назвали в честь двух рек Сочи — Лаура и Хоста. «За прошедшие несколько месяцев котята хорошо набрали в весе. Сейчас каждая малышка весит порядка шести килограммов», — отметили 15 февраля в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что, согласно методике подготовки леопарда к самостоятельной жизни в естественной среде, его контакты с человеком должны оставить неприятный осадок. Образ людей у котят с раннего возраста должен стойко ассоциироваться с болью и страхом, поэтому во время процедур малышек специально дразнили.