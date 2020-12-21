В Сочи привезут двух леопардов из Швеции

В сочинский Центр восстановления леопарда на Кавказе доставят самца и самку переднеазиатского леопарда из шведского зоопарка Nordens Ark

Напомним, обитающий на Кавказе переднеазиатский леопард занесен в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке запустили программу по восстановлению популяции этого вида, а в 2019 году ее продлили.

Вечером 20 декабря в Москву прибыла пара леопардов. После всех необходимых формальностей 8-летнего самца Филоу и 9-летнюю самку Шиву отправили в Сочи на машине.

«Сначала хищники пробудут в карантинном вольере 30 дней, затем их переведут в более просторные вольеры площадью 1 га. В обмен на пару леопардов в Скандинавию в начале 2021 года отправится 4-летняя самка Багира», — сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Как писали Юга.ру, в начале декабря в Сочи определили пол двух детенышей леопарда, которые родились за два месяца до этого. Их родители Чери и Алоус стали родителями уже в четвертый раз. Первое потомство они принесли в 2013 году.