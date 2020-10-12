Два котенка переднеазиатского леопарда родились в Сочи

В сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе в октябре произошло пополнение

Два котенка 11 октября родились у пары переднеазиатских леопардов — Чери из Ирана и Алоуса из Туркмении. Они стали родителями уже четвертый раз.

Чери и Алоуса выловили в дикой природе, когда они были взрослыми. Центр восстановления леопарда на Кавказе впервые в мире создал пару и получил потомство от диких хищников, отметили 11 октября в пресс-службе Сочинского нацпарка.

«Котята этой пары отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Так, их первенец Ахун уже четыре года живет дикой природе», — отметили специалисты центра.

Как писали Юга.ру, первое потомство Чери и Алоус принесли в 2013 году. От одного из двух котят, получившего имя Гром, самка отказалась, и его выкармливали специалисты центра.

А в 2020 году выпускниками Центра восстановления леопарда на Кавказе стали двухлетние дети Чери и Алоуса, в августе их готовились выпустить в дикую природу.