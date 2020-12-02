В Сочи определили пол двух детенышей леопарда, которые родились два месяца назад

В декабре в Сочинском национальном парке котята леопардов Алоуса и Чери прошли вакцинацию

Напомним, осенью в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе произошло пополнение. 11 октября у пары переднеазиатских леопардов — Чери из Ирана и Алоуса из Туркмении — родились два котенка. В декабре главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий провел им первую вакцинацию, после чего выяснилось, что оба котенка — это самки.

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«Им еще нет двух месяцев, но у каждой уже проявляются особенности характера. Одна тихая, другая более дерзкая и смелая. По опыту знаю, что режим их подготовки тоже будет отличаться», — сообщил заместитель директора по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка Умар Аубекирович 2 декабря.