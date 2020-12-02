В Сочи определили пол двух детенышей леопарда, которые родились два месяца назад
В декабре в Сочинском национальном парке котята леопардов Алоуса и Чери прошли вакцинацию
Напомним, осенью в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе произошло пополнение. 11 октября у пары переднеазиатских леопардов — Чери из Ирана и Алоуса из Туркмении — родились два котенка. В декабре главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий провел им первую вакцинацию, после чего выяснилось, что оба котенка — это самки.
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«Им еще нет двух месяцев, но у каждой уже проявляются особенности характера. Одна тихая, другая более дерзкая и смелая. По опыту знаю, что режим их подготовки тоже будет отличаться», — сообщил заместитель директора по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка Умар Аубекирович 2 декабря.
Специалист напомнил, что эта пара леопардов — первая, от которых удалось получить потомство в Сочи. При этом Чери и Алоус стали родителями уже в четвертый раз. Первое потомство они принесли в 2013 году. От одного из двух котят, получившего имя Гром, самка отказалась, и его выкармливали специалисты центра. Другой первенец пары Ахун уже четыре года живет в дикой природе. По оценкам специалистов Центра, котята Алоуса и Чери отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами.
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