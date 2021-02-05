Инфекционист рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков 5 февраля рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма

Заболеет ли человек коронавирусом вновь, зависит как от его иммунитета, так и от того, сформировались ли клетки памяти об антителах к COVID-19, рассказал инфекционист в интервью РИА «Новости».

По словам специалиста, антитела не сохраняются у человека пожизненно и исчезают спустя некоторое время. Тимаков объяснил, что они «уходят» из организма через несколько месяцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что иммунитет у перенесших COVID-19 эффективен и против «британского» штамма вируса, отметил телеканал «360».

Напомним, только в Краснодарском крае коронавирус унес жизни уже 1 тыс. 560 человек, а общее число зараженных достигло 34 тыс. 596 кубанцев. Всего за время пандемии инфекция подтвердилась у 3 млн 934 тыс. 606 жителей России, 75 тыс. 732 заболевших умерли.