Инфекционист рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков 5 февраля рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма

Заболеет ли человек коронавирусом вновь, зависит как от его иммунитета, так и от того, сформировались ли клетки памяти об антителах к COVID-19, рассказал инфекционист в интервью РИА «Новости».

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По словам специалиста, антитела не сохраняются у человека пожизненно и исчезают спустя некоторое время. Тимаков объяснил, что они «уходят» из организма через несколько месяцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что иммунитет у перенесших COVID-19 эффективен и против «британского» штамма вируса, отметил телеканал «360».

Напомним, только в Краснодарском крае коронавирус унес жизни уже 1 тыс. 560 человек, а общее число зараженных достигло 34 тыс. 596 кубанцев. Всего за время пандемии инфекция подтвердилась у 3 млн 934 тыс. 606 жителей России, 75 тыс. 732 заболевших умерли.

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Как писали Юга.ру, российский вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется до полугода. В свою очередь академик РАН Арег Тотолян говорил, что после перенесенной коронавирусной инфекции иммунитет у человека будет ослаблен в течение полутора-двух месяцев.

Коронавирус Эпидемии

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