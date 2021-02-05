На Кубани коронавирусом заболели еще 185 человек. Из них 111 — женщины

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 5 февраля диагноз COVID-19 подтвердился у 34 тыс. 596 человек

В России коронавирус за последние сутки выявили еще у 16 тыс. 688 человек. Всего за время пандемии инфекция подтвердилась у 3 млн 934 тыс. 606 жителей страны. Из них выздоровели 3 млн 413 тыс. 495 пациентов, а 75 тыс. 732 человека умерли (+527 новых летальных случаев).

Больше всего новых случаев выявили в Москве (+2 тыс. 32), Санкт-Петербурге (+1 тыс. 463) и в Московской области (+946).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 364, Ставропольский край — 226, Краснодарский край — 185, Крым — 152, Севастополь — 92, Кабардино-Балкария — 85, Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 63, Северная Осетия — 56, Адыгея — 40, Ингушетия — 33, Чечня — 32.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 111 из 185 новых заболевших — женщины, 74 — мужчины. Также заразились трое детей, самому младшему пациенту 12 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 46;
  • в Выселковском районе — 19;
  • в Динском районе — 18;
  • в Туапсинском районе — 17;
  • в Новороссийске и Лабинском районе — по 10;
  • в Темрюкском и Тбилисском районах — по 6;
  • в Тимашевском и Белореченском районах, а также в Сочи и Геленджике — по 5;
  • в Усть-Лабинском районе — по 4;
  • в Кавказском, Каневском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Крымском, Мостовском и Павловском районах — по 3;
  • в Горячем Ключе — 2;
  • в Абинском, Курганинском, Гулькевичском и Белоглинском районах, Анапе и Армавире — по 1.

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Всего к 5 февраля в Краснодарском крае диагноз COVID-19 подтвердился у 34 тыс. 596 человек. Показатель заболеваемости достиг 609,6 случаев на 100 тыс. населения края. Всего в лабораториях Кубани провели 2 млн 387 тыс. 604 исследования на COVID-19.

По данным регионального минздрава, выздоровели 26 тыс. 105 пациентов, еще 1 тыс. 560 человек спасти не удалось (+18 новых летальных случаев). 94 кубанца находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.

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