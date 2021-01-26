Роспотребнадзор: после коронавируса иммунитет остается ослабленным два месяца

Краснодарский край, Вся Россия

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25 января специалист Роспотребнадзора рассказал о влиянии ковида на здоровье переболевших

О воздействии COVID-19 на иммунитет человека рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора и академик РАН Арег Тотолян. По его словам, после перенесенной инфекции иммунитет ослаблен в течение полутора-двух месяцев. Перенесшие заболевание пациенты жалуются на повышенную утомляемость и сонливость. Также ковид влияет на умственные функции и способность переносить нагрузки. Более подробная информация о последствиях готовится к публикации в научной печати.

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Тотолян добавил, что иммунитет, который вырабатывается естественным путем, обычно более стойкий, чем поствакциональный. Но это не распространяется на коронавирус, так как заболевшие не всегда имеют антитела. По его словам, антитела, которые появляются после прививки российскими вакцинами, лучше защищают, чем те, которые образуются после перенесенной легкой формы коронавируса, пишет газета «Известия».

Как писали Юга.ру, 18 января в России началась массовая вакцинация препаратами «Спутник V» и «Эпиваккорона». На Кубани сделать прививку можно в одном из 97 учреждений. Также региональный минздрав рассказывал, какие есть противопоказания.

Коронавирус Медицина

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