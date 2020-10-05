Российский вирусолог сообщил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется до полугода
Российский вирусолог Александр Чепурнов 4 октября сообщил, что у переболевших коронавирусом иммунитет к болезни держится до шести месяцев
Напомним, в сентябре журналист портала Юга.ру пообщалась с жителями Кубани, которые борются с вирусом или прошли через COVID-19. Они рассказали о симптомах болезни и о том, как в крае оказывают помощь больным.
Экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов 4 октября в интервью URA.RU сообщил, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется до полугода. По его мнению, через три-четыре месяца после заболевания COVID-19 у человека начинают снижаться антитела, а через полгода клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.
«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — сообщил вирусолог.
В связи с этим Чепурнов не исключил, что люди, переболевшие в начале пандемии, могут снова заразиться коронавирусом, написал RT.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 95 новых носителей коронавируса, из них 40 — в Краснодаре. Глава краевой столицы признал, что во время эпидемии в городе не хватает машин скорой помощи, и обратился к предпринимателям с просьбой закупить транспорт.
Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 14 тыс. 482, при этом скончались 293 человека с COVID-19, 2 из них умерли за последние сутки в ковид-госпитале Сочи.
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