Российский вирусолог сообщил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется до полугода

Российский вирусолог Александр Чепурнов 4 октября сообщил, что у переболевших коронавирусом иммунитет к болезни держится до шести месяцев

Напомним, в сентябре журналист портала Юга.ру пообщалась с жителями Кубани, которые борются с вирусом или прошли через COVID-19. Они рассказали о симптомах болезни и о том, как в крае оказывают помощь больным.

Экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов 4 октября в интервью URA.RU сообщил, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется до полугода. По его мнению, через три-четыре месяца после заболевания COVID-19 у человека начинают снижаться антитела, а через полгода клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — сообщил вирусолог. В связи с этим Чепурнов не исключил, что люди, переболевшие в начале пандемии, могут снова заразиться коронавирусом, написал RT.