Жертвами коронавируса стали еще 18 кубанцев

В Краснодарском крае к 5 января, по официальным данным, коронавирус унес жизни 1 тыс. 560 человек

Напомним, за последние сутки в крае выявили еще 185 случаев коронавируса, также оперштаб Кубани сообщил о смерти 18 пациентов ковид-госпиталей. Отметим, что число летальных случаев в регионе не меняется уже четыре дня подряд.

Согласно официальной сводке, в больницах Сочи скончались семеро жителей курорта — четверо мужчин 75, 82, 85 и 92 лет, а также три женщины в возрасте 53, 77 и 88 лет. В каких именно госпиталях умерли больные, в оперштабе не уточнили.

В краевом центре скончались три местных жительницы, которым было 61, 64 и 84 года, 81-летняя анапчанка и 87-летний краснодарец. В коронавирусной сводке также не названы медучреждения, в которых скончались пациенты.

В армавирской больнице умер 69-летний житель Мостовского района. При этом 69-летняя жительница Армавира умерла в больнице в Лабинском районе. В Крымске медикам не удалось спасти 63-летнего геленджичанина. В Новороссийске умер 71-летний местный житель.

В Северском районе зафиксировали два летальных случая. Там умерли пациенты 68 и 86 лет. Информации о том, какого пола были пациенты и где они проживали, власти Кубани не предоставили.