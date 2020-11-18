Чем ПЦР отличается от антител и какой анализ россиянам нужно сдавать при подозрении на ковид?

Россияне могут пройти несколько тестов на ковид - ПЦР-исследование и анализ на антитела IgM и IgG. Вот чем они отличаются

Какие виды тестов на ковид есть? Их два: ПЦР-исследование и анализ на антитела IgM и IgG.

Что такое ПЦР-исследование? Полимеразная цепная реакция — основной метод, который Минздрав рекомендует для выявления ковида. У человека берут биологический материал из ротоглотки. При этом зондом нельзя собирать слюну и касаться щек, языка, десен или губ.

Метод ПЦР позволяет определить наличие возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК возбудителя. В некоторых лаборатория могут озвучить результаты анализа уже на следующий день.

За три часа до сдачи анализа нельзя есть, пить, курить, полоскать рот и жевать жвачку.

Что за тест на антитела IgM и IgG? Это дополнительный метод диагностики, который может уточнить стадию заболевания или показать, что человек уже переболел ковидом.

Тест показывает наличие в организме антител к вирусу — белков, которые вырабатываются в организме при инфицировании.

Обычно сначала вырабатываются антитела класса IgM, которые помогают бороться с инфекцией на начальных этапах. Их можно обнаружить в крови человека в период от пяти до семи дней после заражения. В острый период болезни их концентрация будет максимальна. Обычно ко второй недели заражения организм вырабатывает антитела класса IgG, чтобы «запомнить врага». Такие антитела сохраняются долгое время и после выздоровления.

Однако при инфицировании COVID-19 часто антитела IgM и IgG обнаруживают в крови человека почти одновременно.

Биоматериалом для исследования антител является кровь из вены. До сдачи анализа нельзя есть в течение восьми часов, запрещено ужинать накануне жирной пищей, а за 24 часа — пить алкоголь и употреблять лекарства.

Кроме того, за два часа до сдачи крови нельзя курить, физически и эмоционально перенапрягаться, пить можно только негазированную воду. Также нежелательно сдавать тест на антитела после медицинских процедур: физиотерапии, инструментального обследования, рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и так далее.