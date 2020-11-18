Чем ПЦР отличается от антител и какой анализ россиянам нужно сдавать при подозрении на ковид?
Россияне могут пройти несколько тестов на ковид - ПЦР-исследование и анализ на антитела IgM и IgG. Вот чем они отличаются
Телеканал «360» 19 ноября опубликовал материал, в котором объяснил различия между видами диагностики коронавируса. Портал Юга.ру решил сделать краткий пересказ статьи.
Какие виды тестов на ковид есть? Их два: ПЦР-исследование и анализ на антитела IgM и IgG.
Что такое ПЦР-исследование? Полимеразная цепная реакция — основной метод, который Минздрав рекомендует для выявления ковида. У человека берут биологический материал из ротоглотки. При этом зондом нельзя собирать слюну и касаться щек, языка, десен или губ.
Метод ПЦР позволяет определить наличие возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК возбудителя. В некоторых лаборатория могут озвучить результаты анализа уже на следующий день.
За три часа до сдачи анализа нельзя есть, пить, курить, полоскать рот и жевать жвачку.
Что за тест на антитела IgM и IgG? Это дополнительный метод диагностики, который может уточнить стадию заболевания или показать, что человек уже переболел ковидом.
Тест показывает наличие в организме антител к вирусу — белков, которые вырабатываются в организме при инфицировании.
Обычно сначала вырабатываются антитела класса IgM, которые помогают бороться с инфекцией на начальных этапах. Их можно обнаружить в крови человека в период от пяти до семи дней после заражения. В острый период болезни их концентрация будет максимальна. Обычно ко второй недели заражения организм вырабатывает антитела класса IgG, чтобы «запомнить врага». Такие антитела сохраняются долгое время и после выздоровления.
Однако при инфицировании COVID-19 часто антитела IgM и IgG обнаруживают в крови человека почти одновременно.
Биоматериалом для исследования антител является кровь из вены. До сдачи анализа нельзя есть в течение восьми часов, запрещено ужинать накануне жирной пищей, а за 24 часа — пить алкоголь и употреблять лекарства.
Кроме того, за два часа до сдачи крови нельзя курить, физически и эмоционально перенапрягаться, пить можно только негазированную воду. Также нежелательно сдавать тест на антитела после медицинских процедур: физиотерапии, инструментального обследования, рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и так далее.
Напомним, в мае портал Юга.ру опубликовал статью, в которой рассказал, как в Краснодаре сдать тест на коронавирус или антитела к нему. В материале также объясняется, кому в первую очередь стоит проверить себя на ковид или наличие антител, на что обратить внимание при выборе теста, как подготовиться к забору анализов и что делать, если результат окажется положительным.
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