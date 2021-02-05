В Краснодаре открыли пятый пункт вакцинации от COVID-19
В Краснодаре с 5 февраля без выходных будет работать еще один пункт вакцинации от коронавируса
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Уже в декабре прошла первая волна вакцинации, которая коснулась учителей и медиков. В январе 2021 года Путин заявил, что страна готова начать массовую вакцинацию населения. Прививка делается добровольно и бесплатно гражданам старше 18 лет. Необходимо два укола, второй раз пациент получит вакцину через три недели.
Любой житель Кубани может привиться в одном из 97 медучреждений. А 21 января в Краснодаре заработали специальные мобильные пункты для вакцинации: на Главной городской площади (Красная, 122), в ТРЦ «Красная площадь» (на парковке и на третьем этаже здания торгового центра) и в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной, 5.
5 февраля еще один пункт вакцинации начал работать на улице Уральской, 79/1 на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл». Желающие смогут сделать прививку ежедневно с 10:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация также будет бесплатной и добровольной.
В региональном минздраве напомнили, что если у человека есть признаки острого респираторного заболевания или повышенная температура тела, то вакцинацию переносят. Всем, кто сделал прививку, выдают сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день пациент сможет получить второй компонент вакцины, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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