В Краснодаре открыли пятый пункт вакцинации от COVID-19

В Краснодаре с 5 февраля без выходных будет работать еще один пункт вакцинации от коронавируса

Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Уже в декабре прошла первая волна вакцинации, которая коснулась учителей и медиков. В январе 2021 года Путин заявил, что страна готова начать массовую вакцинацию населения. Прививка делается добровольно и бесплатно гражданам старше 18 лет. Необходимо два укола, второй раз пациент получит вакцину через три недели.

Любой житель Кубани может привиться в одном из 97 медучреждений. А 21 января в Краснодаре заработали специальные мобильные пункты для вакцинации: на Главной городской площади (Красная, 122), в ТРЦ «Красная площадь» (на парковке и на третьем этаже здания торгового центра) и в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной, 5.