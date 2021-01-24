Плакаты, ершики и автозаки. Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре

Юга.ру
Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

Юга.ру посмотрели, как 23 января проходила политическая акция в центре Краснодара

Напомним, 18 января политик Алексей Навальный вернулся в Россию, а на следующий день его отправили в СИЗО на 30 суток по решению суда. 19 января на YouTube-канале оппозиционера появилось новое расследование о «дворце Путина» за 100 млрд рублей, который авторы называли «самой большой взяткой».

Жители разных городов, недовольные происходящим, провели 23 января несогласованные акции. Участники краснодарского митинга прошлись с плакатами и ершиками по улице Красной от Триумфальной арки до администрации края. Они выступали не только в поддержку Навального, но и против коррупции, несправедливого суда и беззакония. 

Журналисты Юга.ру присутствовали на акции в краевой столице и вели онлайн. Также портал собрал самые удачные кадры с минувшего митинга.

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