Плакаты, ершики и автозаки. Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре
Юга.ру посмотрели, как 23 января проходила политическая акция в центре Краснодара
Напомним, 18 января политик Алексей Навальный вернулся в Россию, а на следующий день его отправили в СИЗО на 30 суток по решению суда. 19 января на YouTube-канале оппозиционера появилось новое расследование о «дворце Путина» за 100 млрд рублей, который авторы называли «самой большой взяткой».
Жители разных городов, недовольные происходящим, провели 23 января несогласованные акции. Участники краснодарского митинга прошлись с плакатами и ершиками по улице Красной от Триумфальной арки до администрации края. Они выступали не только в поддержку Навального, но и против коррупции, несправедливого суда и беззакония.
Журналисты Юга.ру присутствовали на акции в краевой столице и вели онлайн. Также портал собрал самые удачные кадры с минувшего митинга.