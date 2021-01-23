Акция сторонников Навального 23 января в Краснодаре. Онлайн-трансляция
Сегодня по всей стране проходят несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального. В Краснодаре мероприятие собирались провести в обеденное время около Александровской триумфальной арки. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию, которая будет обновляться в течение дня.
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