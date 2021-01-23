Акция сторонников Навального 23 января в Краснодаре. Онлайн-трансляция

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Сегодня по всей стране проходят несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального. В Краснодаре мероприятие собирались провести в обеденное время около Александровской триумфальной арки. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию, которая будет обновляться в течение дня.

Алексей Навальный Митинги политика ФБК

Новости

Акция сторонников Навального 23 января в Краснодаре. Онлайн-трансляция
На Кубани умер еще 21 пациент с коронавирусом
На Кубани выявили еще 194 случая COVID-19
В Краснодаре при взрыве газа погиб человек
В горах Сочи лыжник свернул из-за непогоды с трассы и упал со скалы. Его спускали более пяти часов
На Кубани двух полицейских обвинили в фальсификациях по уголовному делу

Лента новостей

«Не включайте свет, пока мы не надели маски»
Вчера, 08:00
«Не включайте свет, пока мы не надели маски»
Каково теперь ходить в кино в Краснодаре: личный опыт
«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
20 января, 08:01
«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
Интервью с руководителем «Транспортной инициативы» Мариной Репещук
От отравления до СИЗО
19 января, 15:30
От отравления до СИЗО
Вспомнили, что происходило с Навальным за последние пять месяцев

Реклама на портале