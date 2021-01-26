Жителям Новороссийска ограничат подачу воды до трех часов в сутки

В первой половине дня 28 января планируется ввести в эксплуатацию Троицкий групповой водопровод (ТГВ), который был на реконструкции. Из-за этого в Новороссийске водоснабжение абонентов будет снижено на 50%. В течение трех дней жители города будут получать воду по графику:

В пресс-службе администрации Новороссийска сообщили 25 января, что воду горожанам будут подвозить автоцистернами. В мэрии пообещали, что после возобновления работы ТГВ водоснабжение восстановят в полном объеме.

В Новороссийске проблемы с водоснабжением начались несколько лет назад. Горожане остаются без воды из-за частых аварий на водопроводе или из-за засухи. Такие ситуации наблюдались в августе и декабре 2019 года, затем — в марте 2020 года. Износ старых сетей на ТГВ составлял 90%, в конце весны 2020 года на объекте запустили новую ветку, чтобы уменьшить количество аварийных отключений. Однако полностью решить проблему ограничения водоснабжения не удалось: из-за засухи летом прошлого года в Новороссийске, а также в Геленджике и Ейске снова стали давать воду по графику.