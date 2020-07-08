Из-за засухи в Геленджике, Новороссийске и Ейске начали давать воду по графику

Краснодарский край

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В некоторых городах Краснодарского края из-за засухи ввели подачу воды по графику

Дивноморский водозабор, который является источником пресной воды в Геленджике, загружен на 100%, и у него нет резерва. Его работа зависит от выпадения осадков, сообщили в пресс-службе администрации края днем 8 июля. В городе организовали подвоз воды. Власти отметили, что бесперебойное снабжение курорта на 50% зависит от Троицкого магистрального водопровода, на 50% — от собственного водозабора в поселке Дивноморском.

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В министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани уточнили, что частично проблему с водой решили после ввода в эксплуатацию нового участка Троицкого водопровода. Однако система водоснабжения закольцованная, поэтому полностью решить проблему можно только при условии постоянного наполнения местного водозабора.

В районе Геленджика не было дождей на протяжении нескольких месяцев, поэтому водозабор не подпитывался, и там остановили 20 из 35 скважин. Глава Кубани Вениамин Кондратьев снова поручил проработать альтернативные варианты обеспечения курорта водой. Для этого власти хотят провести инженерно-геологические изыскания по строительству нового водозабора в районе села Пшада.

В пресс-службе администрации Геленджика рассказали ТАСС, что из-за засухи в городе ввели график подачи воды. Там отметили, что объекты санаторно-курортного комплекса обеспечены накопительными емкостями и на их водоснабжение ситуация не влияет.

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Похожая ситуация и в других городах края. Так, в Ейске деревья поливают из пожарной машины, а сам город живет по графику подачи воды. Аналогичные проблемы в Новороссийске, Горячем Ключе, станицах Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, поселке Черноморском. В Анапе из-за засухи полностью пересохло кипарисовое озеро Сукко.

Кроме того, до критической отметки упал уровень воды в Церковном озере в районе Геленджика. Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории региона, отметил RT.

Напомним, накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по сильным ливням в регионе. Сегодня дожди обрушились на Краснодар и ряд других городов. На Черноморском побережье образовались смерчи. В пресс-службе мэрии Геленджика отметили, что за 30 минут на курорте выпала полумесячная норма осадков — 25,5 мм воды.

Водоснабжение Геленджик Горячий Ключ Ейский район Новороссийск Отрадненский район Погода

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