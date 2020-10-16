В Новороссийске горячая вода три дня будет идти по три часа в сутки

Краснодарский край

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В Новороссийске с 19 октября ограничат подачу воды из-за ремонта на водопроводе

В Троицком групповом водопроводе сообщили, что из-за врезки нового трубопровода в действующие коммуникации с 19 по 21 октября ограничат подачу холодной воды. На плановый режим подачи воды планируют выйти в течение шести часов после окончания работ, сообщили в пресс-службе администрации города. На период ремонта МУП «Водоканал» Новороссийска будет подавать холодную воду в таком режиме:

  • 19 октября: с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;
  • 20 октября: с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;
  • 21 октября: с 6:00 до 7:30, вечером — в штатном режиме.

Населению будут подвозить воду автоцистернами, после выхода ТГВ на необходимый режим подачу воды восстановят в полном объеме. Заявку на подвоз холодной воды можно подать через аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» Новороссийска по телефонам: 8 (8617) 30-98-60 или 8 (8617) 30-98-61.

Напомним, похожая ситуация с водой происходит в Геленджике. Из-за засухи, а также износа сетей на Троицком групповом водоводе в мае ограничили холодное водоснабжение до шести часов в сутки. В конце июля график подачи сократили до полутора часов. В середине сентября «Концессии водоснабжения» в Геленджике заявили, что вернут график подачи воды, хотя его и не убирали.

Водоснабжение Новороссийск

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