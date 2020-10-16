В Новороссийске горячая вода три дня будет идти по три часа в сутки

В Троицком групповом водопроводе сообщили, что из-за врезки нового трубопровода в действующие коммуникации с 19 по 21 октября ограничат подачу холодной воды. На плановый режим подачи воды планируют выйти в течение шести часов после окончания работ, сообщили в пресс-службе администрации города. На период ремонта МУП «Водоканал» Новороссийска будет подавать холодную воду в таком режиме:

19 октября: с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;

20 октября: с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;

21 октября: с 6:00 до 7:30, вечером — в штатном режиме.

Населению будут подвозить воду автоцистернами, после выхода ТГВ на необходимый режим подачу воды восстановят в полном объеме. Заявку на подвоз холодной воды можно подать через аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» Новороссийска по телефонам: 8 (8617) 30-98-60 или 8 (8617) 30-98-61.