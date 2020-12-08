В Новороссийске вода будет снова идти по три часа в сутки
В Новороссийске с 9 декабря на несколько дней вернут график подачи холодной воды
Напомним, в Новороссийске нередко наблюдаются проблемы с водоснабжением: из-за аварий на Троицком водопроводе в городе отключали воду на несколько дней. Например, в 2019 году из-за повреждения труб на ТГВ отключения произошли в августе и декабре, затем еще одна авария случилась в марте 2020 года. Износ старых сетей на водопроводе составлял 90%, в конце мая на объекте запустили новую ветку, чтобы снизить количество аварийных отключений воды.
График снова введут с 9 по 11 декабря из-за подготовки Троицкого группового водопровода к работе в осенне-зимнем периоде, а также из-за проведения аварийно-восстановительных работ и планово-предупредительного ремонта на сетях НС-1. В пресс-службе МУП «Водоканал» Новороссийска вечером 8 декабря сообщили, что холодная вода будет идти по следующему графику:
- 9 декабря — с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;
- 10 декабря — с 6:00 до 7:30 и с 18:00 до 19:30;
- 11 декабря — с 6:00 до 7:30, вечером вода пойдет в штатном режиме.
Автоцистерны будут подвозить воду населению, поэтому чрезвычайной ситуации не прогнозируют. После выхода ТГВ на обычный режим подачу водоснабжения восстановят в полном объеме.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске в октябре из-за ремонта на водопроводе несколько дней воду также давали по три часа в сутки.
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